 İsrail 1915′i meclise taşımaya hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 23.05.2018
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DÜNYA

İsrail 1915'i meclise taşımaya hazırlanıyor

İsrail parlamentosu, 1915 olayları sırasında Ermenilerin öldürülmesinin soykırım olarak tanınması konusunun meclis gündemine alınmasını kararlaştırdı.

Israel Siedlungspolitik Abstimmung im Parlament (Reuters/A. Awad)

İsrail parlamentosu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin öldürüldüğü 1915 olaylarının meclis gündemine alınmasını kararlaştırdı. Sol eğilimli Merez Partisi Genel Başkanı Tamar Sandberg'ın parlamentoya bu konuda sunduğu öneri Çarşamba günü gerçekleşen oturumda oylandı. Sandberg oylama sonucunu Twitter hesabından duyurdu.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre oylamaya toplam 120 milletvekilinden sadece 16'sı katıldı. Oylamaya katılan milletvekillerinin sadece ikisinin hükümet kanadında yer aldığı belirtildi. 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasının meclis gündemine alınması önerisi 16 oyla kabul edildi. Öneriyle ilgili tartışmanın ne zaman gerçekleşeceği ise bilinmiyor.

İsrail parlamentosunda gerçekleşen oturum, İsrail Türkiye arasındaki diplomatik krizin tırmandığı bir dönemde yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin Gazze sınırında İsrail güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetmesi sonrası sonrası İsrail'i sert bir şekilde eleştirmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu'nun ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirilmesi konusundaki geniş tabanlı desteğe rağmen Türkiye ile olan ilişkilerin kopmasını önlemek için böyle bir karara karşı tavır alıyor. Türkiye 1915'te Ermenilerin öldürülmesinin soykırım olarak nitelendirilmesini reddederken aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşananları soykırım olarak kabul ediyor.

dpa/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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