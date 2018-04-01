 İsrail 16 bin mülteciyi Batı′ya gönderiyor | DÜNYA | DW | 02.04.2018
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DÜNYA

İsrail 16 bin mülteciyi Batı'ya gönderiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Afrikalı mültecilerin Batı ülkelerine gönderilmesi konusunda UNHCR ile uzlaşma sağlandığını açıkladı. Netanyahu’ya göre, sığınmacıların gönderilebileceği ülkeler arasında Almanya da var.

afrikanische Migranten in Israel protestieren gegen Abschiebung (picture-alliance/newscom)

İsrail'deki Afrikalı sığınmacılar hükümetin sınır dışı planlarını protesto etmişti

İsrail, yaklaşık 16 bin Afrikalı mültecinin Batı ülkelerine gönderilmesi konusunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile uzlaşma sağlandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu mültecilerin gönderileceği muhtemel ülkelerin Almanya, Kanada ve İtalya olduğunu söyledi. Netanyahu, yaklaşık 16 bin sığınmacıya İsrail tarafından "resmi statü” verileceği ve UNHCR ile varılan uzlaşmaya göre sadece İsrail'de kalma hakkı kazananların Batı ülkelerine gönderileceğini ifade etti. Netanyahu, ülkedeki diğer sığınmacılara ise ne olacağı konusunda bilgi vermedi.

İsrail bu yılın başında Eritrea ve Sudan'dan gelen 40 bin kadar sığınmacıyı Afrika'daki üçüncü ülkere göndereceğini açıklamıştı. Mart ayının sonuna kadar bu sığınmacılara gönüllü olarak İsrail'i terk etme imkanı verilmişti. İsrail, ülkeyi gönüllü olarak terk edeceklere 2 bin 800 euro ödenek imkanı sunmuş, Mart ayı sonuna kadar ülkeden ayrılmayanlara ise hapis cezası tehdidinde bulunmuştu. İsrail hükümetinin bu sığınmacıları sınır dışı edeceğini açıklaması düzenlenen gösterilerde protesto edilmişti.

Netanyahu: UNHCR ile uzlaşma iyi bir çözüm

Başbakanlıktan açıklamada mültecilerin yerleştirilme sürecinin yaklaşık beş yıl alacağı belirtildi. Açıklamada, sığınmacıların Afrika'daki üçüncü ülkelere gönderilmesi siyasetinin sürdürülmesine gerek görülmediğine işaret edilerek UNHCR ile sağlanan uzlaşmanın iyi çözüm olduğuna inanıldığı kaydedildi. Hükümetin planı hayata geçirmek istemesine rağmen, "üçüncü ülkelerdeki  hukuki ve siyasi zorluklar nedeniyle” başka bir çözüm bulmanın zorunlu olduğu ifade edildi.

Israel Pemierminister Benjamin Netanjahu PK in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

İsrail Başbakanı Netanyahu düzenlenen basın toplantısında varılan uzlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu

Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün İsrail şubesinin de bulunduğu insan hakları kuruluşları, UNHCR ile varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Almanya: İsrail'in resmi talebi yok

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'den Afrikalı mültecilerin kabul edilmesi yönünde henüz somut bir talep olmadığı kaydedildi. Bakanlık sözcüsü, Almanya'nın insani yükümlülükler çerçevesinde yeniden yerleştirilen mültecileri geçen yıllarda kabul ettiğini belirterek gelecekte de bu uygulamayı sürdüreceğini kaydetti.

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den gelen sığınmacıların kabul edilip edilmeyeceği konusunda bilgi verilmedi. Ancak Almanya'nın UNHCR programı kapsamında sığınmacıları kabul ettiği belirtilerek, 2014 yılından 2018'e kadar 9 bin 613 sığınmacının Almanya'ya geldiği kaydedildi.

dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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