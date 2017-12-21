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DÜNYA

İsrail üç Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail'in Kudüs'teki arbede sırasında gözaltına aldığı üç Türk vatandaşı hakim karşısına çıkacak.

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Ramallah'taki gösteriler sırasında İsrail polisi Filistinli eylemciyi gözaltına alırken

Kudüs'te Cuma günü yaşanan arbedenin ardından üç Türk vatandaşı İsrail tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Türk vatandaşlarının bugün hakim karşısına çıkacağını duyurdu. Ajansın haberinde Cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa yakınlarında yaşanan arbede sırasında gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı'nın "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha önce gözaltına alındığı öğrenilen Adem Koç'un da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlandığı bilgisi yer aldı.

Anadolu Ajansı, üzerinde Türk bayrağının yer aldığı tişörtler giyen Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından durdurulması üzerine arbede çıktığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'de İsrail polisi ile çıkan çatışmalarda şu ana kadar 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Westjordanland Protest gegen Donald Trump | Ausschreitungen und Gewalt bei Nablus (Reuters/M. Torokman)

Batı Şeria'da da Cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriler arbedeye dönüştü

Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz" diye konuştu.

BM Genel Kurulu, Perşembe günü Türkiye ve Yemen'in talebiyle gerçekleştilen acil özel oturumda Kudüs konusunda bir tasarıyı 128 ülkenin oyuyla kabul edilmişti.

Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan tasarıya, ABD ve İsrail'in aralarında yer aldığı dokuz ülke ret oyu verirken, 35 üye ise çekimser kalmıştı.

Tasarıda Kudüs sorununun İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakereler neticesinde çözülmesi ve kentin statüsüyle ilgili diğer kararların iptal edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

AFP/AP/dpa,ÖA/JD

©Deutsche Welle Türkçe

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