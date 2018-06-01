 İspanya’nın yeni başbakanı Sanchez yemin etti | AVRUPA | DW | 02.06.2018

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AVRUPA

İspanya’nın yeni başbakanı Sanchez yemin etti

Mariano Rajoy’u Cuma günkü güven oylamasıyla alt eden Pedro Sanchez, Cumartesi günü İspanya Kralı 6’ncı Felipe’nin huzurunda ülkenin yeni başbakanı olmak için yemin etti.

İspanya’nın yeni başbakanı Pedro Sanchez (sol), İspanya Kralı 6’ncı Felipe'nin huzurunda Zarzuela Sarayı'nda yemin etti

İspanya’nın yeni başbakanı Pedro Sanchez (sol), İspanya Kralı 6’ncı Felipe'nin huzurunda Zarzuela Sarayı'nda yemin etti

İspanya’nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, Cumartesi günü İspanya Kralı 6’ncı Felipe'nin huzurunda yemin etti. Sanchez'in yemin töreni, İspanya parlamentosunda Cuma günü yapılan güven oylamasıyla hükümetin ve Başbakan Mariano Rajoy'un görevden düşürülmesinden bir gün sonra geldi.

Madrid'in eteklerinde yer alan ve Kral 6’ıncı Felipe ile ailesinin yaşadığı saray olan Zarzuela Sarayı'ndaki yemin töreninde Sanchez, "Başbakanlığın görevlerini vicdan ve onurla, krala bağlılıkla ve anayasayı en temel ülke kuralı olarak koruyarak içtenlikle yerine getireceğime dair söz veriyorum" diyerek yemin etti.

Ana muhalefetteki İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Genel Başkanı olan 46 yaşındaki Sanchez’in başbakanlık görevine resmi olarak başlayabilmesi için kabine üyelerini açıklaması ve bu üyelerin adlarının bulunduğu listenin resmi gazetede yayınlanması gerekiyor.

Yolsuzluk davası

Rajoy'un merkez sağ eğilimli Halk Partisi'nin (PP) karıştığı ve aralarında PP'nin eski üyelerinin de bulunduğu sanıkların hapis cezasına çarptırıldığı yolsuzluk davası nedeniyle Cuma günü parlamentoda güven oylaması yapılmıştı. Oylamada Rajoy'un hükümetine yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle hükümet düştü. Bununla birlikte 2011'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Mariano Rajoy'un görevi de düştü. Parlamentodaki oylamanın önergesini Sanchez'in partisi PSOE vermişti.

Ülkenin yeni başbakanı olan Sanchez, başbakan olduktan sonra "asıl önceliğinin" Avrupa Birliği’ne verilen bütçe açığını azaltma taahhütlerini yerine getirmek olduğunu söyledi. Ayrıca Rajoy’un muhafazakar hükümeti tarafından oluşturulan 2018 bütçesine de sadık kalacağını belirtti.

AFP,dpa/DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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