 İspanya’da hükümet baskı altında | DÜNYA | DW | 25.05.2018

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DÜNYA

İspanya’da hükümet baskı altında

İspanya bir hükümet krizi ile karşı karşıya. Ülkedeki muhalefet partisi Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında güven oylaması, Rajoy'un müttefikleri de erken seçim istiyor.

Spanien Madrid - Mariano Rajoy bei Pressekonferenz (Reuters/Stringer)

İspanya'da iktidar partisinin kimi üyelerinin yolsuzluk davasında ceza alması sonrasında muhalefette bulunan Sosyalist İşçi Partisi, Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında gensoru önergesi verdi. Sosyalist İşçi Partisi, Rojoy hükümeti hakkındaki gensoruyu İspanyol parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne sundu. Hükümete yönelik güven oylamasının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz kesinleşmedi.

Muhalefet partisi tarafından verilen gensoruyu sert bir şekilde eleştiren Rajoy, muhalefet lideri Pedro Sanchez'in "ne pahasına olursa olsun güç kazanmayı hedeflediğini" ifade etti ve "gensoru İspanya'nın ekonomik iyileşmesine ve istikrarına darbe vuracaktır” dedi.

Rajoy erken seçimi reddetti

Gensoru yoluyla hükümetin düşürülebilmesi için 350 sandalyeli meclisten, 176 oya ihtiyaç var. Ancak muhalefetin parçalı yapısı sebebiyle Sosyalist İşçi Partisi'nin merkezde yer alan Vatandaş (Ciudadanos) Partisi'nden destek alması gerekiyor.

Şimdiye kadar Rajoy liderliğindeki hükümeti destekleyen Vatandaş Partisi gensoruya destek vermeyeceklerini dile getirerek Rajoy'dan erken seçime gitmesini talep etti. Ancak Başbakan Rajoy, ülkenin politik istikrarını ve ekonomik dengesini bozacağı gerekçesiyle erken seçim teklifini reddetti.

Yolsuzluk davası

Gensoru önergesi, iktidardaki Halk Partisi'nin kimi üyelerinin de karıştığı yolsuzluk davasında karar çıkmasının ardından verildi.

Yolsuzluğa karışan iktidardaki Halk Partisi'nin bazı üst düzey yöneticileri 1990 ile 2005 yılları arasında rüşvet almakla suçlanıyordu. Halk Partisi'nin uzun süre mali sekreterliğini yapan Luis Barcenas rüşvet aldığını kabul etmişti. Halk Partisi'nin ise rüşvet ağına doğrudan dahil olmamakla birlikte yasal olmayan bir şekilde oluşturulan fonlardan yararlandığı tespit edilmiş, bu sebeple de 250 bin dolar geri ödemeye mahkum edilmişti.

AFP,rtr,dpa/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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