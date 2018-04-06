 İspanya′da Eurovision′a boykot çağrısı | AVRUPA | DW | 10.05.2018
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AVRUPA

İspanya'da Eurovision'a boykot çağrısı

İspanya'da Eurovision tartışması yaşanıyor. Nedeni ülkeyi finallerde temsil edecek olan müzisyenlere olan tepki.

Spanien Amaia Romero und Alfred Garcia in Madrid (picture-alliance/NurPhoto/O. Gonzalez)

Bu yıl İspanya'da Eurovison Şarkı Yarışması heyecanı, Katalonya'nın bağımsızlık tartışmalarının gölgesinde yaşanıyor.

Muhafazakar Hristiyan örgüt "Hazte Oir" İspanya'yı yarışmada temsil eden 21 yaşındaki Alfred Garcia ile 19 yaşındaki Amaia Romero'yu "devlet karşıtı bir duruş sergilemekle" suçlayarak boykot çağrısı yaptı. Örgütün internet sayfasında İspanyollardan yarışmanın finalini izlememesi isteniyor. Başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısının da 40 bine yaklaştığı belirtiliyor.

İspanya'daki Eurovision tartışmasının arkasında, müzisyen Alfred Garcia'nın, partneri Amaia Romero'ya İspanya karşıtı bir kitap hediye ettiği yönünde çıkan haberler yatıyor. Yoğun eleştirilerin hedefi olan 21 yaşındaki yarışmacı, kitabın Katalonya'nın bağımsızlık girişimi ile ilişkisi olmadığını söylüyor. Romero "Bu, siyaset ya da bağımsızlık üzerine bir kitap değil. Yalnızca hiciv" diyor.

Çift, Cumartesi günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek olan Eurovision finalinde "Tu Canción" (Senin şarkın) adlı şarkıyla İspanya'yı temsil edecek.

  • Sertab Beitrag Türkei Eurovision Song Contest 2003 Riga Lettland Flash-Galerie (AP)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Sertab’ın birinciliği

    Son olarak 2012’de yarışmaya katılan Türkiye’ye Eurovision’daki tek birinciliğini 2003’te Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen yarışmada, Sertab Erener “Everyway That I Can” adlı şarkıyla kazandırmıştı. Başarılı yorumcu hem güçlü sesi hem de koreografisiyle o yıl Avrupa’yı fethetmişti.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/H. Saukkomaa)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Şarkı söyleyen disko topu

    2007’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’dan Verka Serduchka ve ekibinin çabası birinciliğe yetmedi. İçinde Almanca sözler de barındıran çılgın şarkısı ‘Dancing Lasha Tumbai’ ile Verka Serduchka ikinciliğe razı oldu. Ama ‘şarkı söyleyen disko topu’ bu komik kıyafetiyle gönüllerin birincisi oldu.

  • Conchita Wurst gewinnt Eurovision Song Contest 2014 (AFP/Getty Images)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Altın sarısı elbiseli sakallı kadın

    Ona 2014’te galibiyeti getiren sesi miydi, şarkısı mıydı ya da cinsiyetlerle oyunu muydu bilinmez. Ancak Avusturya'ya “Rise Like A Phoenix” ile Kopenhag'ta birincilik kazandıran Conchita Wurst’un Eurovision tarihine adını yazdırdığı bir gerçek.

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion (picture-alliance/dpa/Lehtikuva)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    80’lerin modası, tamamen beyazlar içinde

    Celine Dion bir keresinde Eurovision’u kazanmasının çok özel bir an olduğunu söylemişti. Dion, 1988’de daha kariyerinin başlangıcında İsviçre adına yarıştığı Eurovision’da sahneye Kanadalı tasarımcı Michael Robidas’ın kıyafetiyle çıktı. "Ne Partez Pas Sans Moi" ile birinciliği kazanan Dion'a kıyafetinin şans getirdiği kesin.

  • ABBA Eurovision Song Contest 1974 (picture-alliance/dpa/Pressensbild)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Eurovision efsanesi

    Dört harf, iki çift, bir pop efsanesi: ABBA 1974’te “Waterloo” adlı şarkıyla Eurovision’u kazandı. Hit olan şarkı birçok ülkenin müzik listelerinde zirveye yerleşti. Grup, İspanyol paça pantolon, platform topuklu ayakkabı, renkli kumaşlar, zincirler ve parıltılarla 70’lerin tipik görüntüsü içindeydi.

  • Eurovision Song Contest 2006 Gewinner Lordi (Simon/Getty Images)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Canavar maskeli korku gösterisi

    Finlandiyalı heavy metal grubunun sahne gösterisi sinirleri sağlam olmayanlara göre değildi. Aynı şey kostümleri için de geçerli. Lordi, “Hard Rock Halleluja” ile 2006’da birinci oldu. Gösterisiyle şaşırtan, şok eden, büyüleyen grup uzun süre hafızalardan silinmedi.


dpa/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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