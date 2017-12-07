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DÜNYA

İspanya Katalonya'dan polislerini çekiyor

İspanya İçişleri Bakanlığı, bağımsızlık referandumu öncesi Katalonya özerk bölgesine gönderdiği polislerini geri çekme kararı aldı. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerden zaferle çıkan bağımsızlık yanlıları olmuştu.

Spanien Demo gegen Unabhängigkeitspläne in Katalonien (picture alliance/dpa/NurPhoto/X. Bonilla)

İspanya, 1 Ekim'de Katalonya özerk bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumu öncesi bölgeye gönderdiği polislerini geri çekmeye başladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı sözcüsünün salı günü yaptığı açıklamada, eylül ayında Katalonya'ya gönderilen ve İspanyol kolluk kuvvetleri National Police ve Guardia Civil'e mensup polislerin salı gününden itibaren geri çekilmeye başlandığı belirtildi.

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınmasına karar verdiği ve merkezi hükümetin de yasa dışı olarak kabul ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu öncesinde Katalonya'ya giden polislerin, cumartesi gününe kadar bölgeyi tamamıyla terk edecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü bölgeye gönderilen polislerin sayısı hakkında bir bilgi vermezken, ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi El Pais'e göre bu rakam 10 bin civarında.

Katalonya özerk bölgesinin Mossos d'Esquadra adında kendi polis kuvvetleri bulunuyor ve İspanya polisinin bölgede genellikle sınırlı görevleri oluyor.

Regionalwahlen in Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

Katalonya'da bağımsızlık yanlıları 21 Aralık'taki erken seçim sonuçlarından sonra Katalan bağımsızlığını simgeleyen "estelada" bayrağını sallayarak kutlama yapıyor.

Polisten seçmenlere cop ve plastik mermi kullanımı

İspanyol polisler, hükümetin referandumu engelleme çabaları kapsamında referandum günü cop ve plastik mermi kullanmışlardı. Bu görüntüler sadece İspanya içerisinde değil, aynı zamanda dünya çapında da tepki toplamıştı.

Hastanelere göre referandum günü polisin müdahaleleri sonucunda 92 yaralandı. Katalonya hükümeti ise toplamda 900 kişinin tedavi edildiğini belirtti.

Referandumdan bir hafta sonra İspanya'nın Katalonya'daki temsilcisi Enric Millo, İspanyol polisinin referandumda sergilediği şiddet nedeniyle özür diledi.

İspanya hükümeti, referandum sonrası 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etme kararı alan Katalonya'nın özerkliğini ve parlamentosunu, İspanya Senatosu'nda alınan kararla feshetti. O günden bu yana İspanya bölgeyi doğrudan yönetme yetkisini elinde tutuyor.

İspanya'nın girişimi ile Katalonya özerk bölgesinde 21 Aralık'ta yapılan erken genel seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazandı. Önümüzdeki günlerde bu birliğin yeni bir hükümet kurması bekleniyor.
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Bağımsızlık referandumuna polis müdahalesi

dpa/AFP, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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Bağımsızlık referandumuna polis müdahalesi  

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