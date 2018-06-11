 İspanya Akdeniz′de bekleyen sığınmacılara kapısını açtı | AVRUPA | DW | 11.06.2018

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İspanya Akdeniz'de bekleyen sığınmacılara kapısını açtı

İspanya, Akdeniz'de iki gündür bir yardım gemisinde bekleyen ve İtalya ile Malta'nın istemediği sığınmacıları kabul edeceğini açıkladı. Geminin Valencia Limanına yaklaşmasına izin verildi.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası yardım kuruluşu SOS Mediterranee'nin hafta sonu Akdeniz'de kurtararak gemisine aldığı ve İtalya ve Malta'nın iki gündür kabul etmediği 629 sığınmacıya sınırlarını açma kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya'nın kısa süre önce göreve başlayan sosyalist başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin kararını Pazartesi günü başkent Madrid'de açıkladı. Sanchez, Aquarius isimli geminin Valencia Limanına yanaşmasına izin verileceğini kaydetti.

Aquarius isimli kurtarma gemisi

Aquarius isimli kurtarma gemisi

Sanchez, "İnsani bir felaketi önlemek ve bu insanlara güvenli bir liman sunmak, insan hakları yükümlülüklerimizi yerine getirmek görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Yardım kuruluşu SOS Mediterranee, gemide 123'ü kimsesiz olmak üzere 134 çocuk ve genç ile yedi hamile kadın, 11 çocuk ve yaralılar bulunduğunu açıklamıştı.

"Limanları kapatıyoruz"

İtalya'da yeni göreve gelen sağ popülist hükümet, geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Aşırı sağcı Liga Partili İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, mülteci taşıyan tekne ve gemilere artık İtalyan limanlarına giriş izni vermeyeceklerini belirterek bir diğer Akdeniz ülkesi Malta'yı mültecileri kabul etmeye çağırmıştı.

Italien Flüchtlinge in Augusta (Reuters/A. Parrinello)

Salvini, Pazar akşamı Twitter hesabından bir fotoğrafını "Limanları kapatıyoruz" etiketiyle paylaşmış ve "Akdeniz'de Hollanda, İspanya, Britanya bayraklı gemiler, Alman ve İspanyol sivil toplum kuruluşlarının (STK) gemileri var. Ve hiçkimseyi almayan Malta" ifadesini kullanmıştı.

Malta hükümeti ise Pazar akşamı yaptığı açıklamada gemiyi karasularına kabul etmediğini bildirmişti.

SOS Mediterranee'de çalışan Verena Papke, yeni bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Şimdiye kadar çalışmalarımızı İtalyan sahil güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütmüştük. Kurtarma operasyonlarında yetkili olan, İtalya'dır" açıklamasında bulunmuştu.

Gemideki sığınmacıların büyük çoğunluğunun Afrikalı olduğunu ve Libya açıklarındaki uluslararası sularda kurtarıldıklarını belirten Papke, "Aquarius bir kurtarma gemisi. İnsanların bakımını uzun süre sağlayabilecek donanıma sahip değil" demişti.

Aquarius, hafta sonundan beri İtalya ile Malta arasında demir atmış durumdaydı.

AFP,dpa,rtr/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Yorum: Popülizm sadece İtalya'nın problemi değil  

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