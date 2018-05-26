 İrlanda′da kürtaj referandumunda ″evet″ kazandı | AVRUPA | DW | 26.05.2018

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AVRUPA

İrlanda'da kürtaj referandumunda "evet" kazandı

İrlanda'daki kürtaj referandumunda "Evet" oyu kullanarak kürtaj yasağının gevşetilmesinden yana olanlar kazandı. "Hayır" cephesi ise "bebek ölümlerine imkan tanıyan" yasalara karşı durmaya devam edeceklerini açıkladı.

Irland Referendum über Abtreibung (picture-alliance/AP Photo/P. Morrison)

Avrupa Birliği içinde en sert kürtaj yasasına sahip ülkelerden İrlanda'da Cuma günü yapılan kürtaj referandumunu, kürtaj yasağının gevşetilmesinden yana olanlar kazandı. Referandumda oy veren İrlandalıların üçte ikisi "Evet" oyu kullanarak anayasada gerekli değişikliğin yapılmasının yolunu açtı.

Açıklanan ilk resmi sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 67,3'ü kürtaj yasağının gevşetilmesi için gerekli anayasa değişikliğinin yapılmasından yana oy kullandı. "Hayır" oyu kullananların oranının yüzde 32,7'de kaldığı bildirildi.

Kürtaj yasağının gevşetilmesinden yana olan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Cumartesi günü yaptığı açıklamada referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varadkar sonucu, geçmiş 10 ile 20 yıl içinde İrlanda'daki "sessiz bir devrim" olarak tanımladı. RTE televizyonunda konuşan Varadkar aynı zamanda İrlanda halkının net bir şekilde "modern bir ülke için modern bir anayasa istediklerini" gösterdiklerini ifade etti.

Dublin sokaklarında kutlamalar yapılıyor

Dublin sokaklarında kutlamalar yapılıyor

Hayır cephesi: İrlanda için üzücü bir gün

Dublin sokaklarında binlerce kişi danslar eşliğinde kutlama yaparken anayasada değişilik yapılmasına karşı olanlar referandum sonucunu kabul etti. "Hayır" cephesindeki Namen Save the 8th adlı grup sonucu, "Sadece çoğunluk desteği aldığı için bir haksızlık hak olarak sayılamaz" açıklamasını yaptı.

Love Both grubundan yapılan açıklamada ise "İrlanda için son derece üzücü bir gün" denildi. 

Anayasa değişikliğinin önü açıldı

Referandumda Hayır oyu kullananlar protesto gösterileri düzenledi

Referandumda "Hayır" oyu kullananlar protesto gösterileri düzenledi

Referandumun ardından parlamentonun kürtaj için yeni düzenlemeler yapabilmesinin önü açıldı. Yeni düzenlemeye göre kürtajın gebeliğin 12'inci haftasına kadar yapılabilmesi planlanıyor.

İrlanda'daki referandum anayasaya 1983 tarihinde eklenen bir madde nedeniyle yapıldı. Buna göre doğmamış çocuğun da annesi gibi yaşam hakkına sahip olduğu belirtilerek doğmamış çocuğun yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmıştı.

Bu madde nedeniyle kürtaj konusunda ağır cezaî yaptırımlar bulunuyor. Kürtaj yasasını ihlal eden kadınlar 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Tecavüz kurbanı kadınların da kürtaj yapmaları engellenebiliyor.

Kürtaj yasası nedeniyle her yıl binlerce İrlandalı kadın, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelere giderek kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. İngiltere'deki istatistiklere göre 1980 ile 2016 yılları arasında 168 bin 700'ün üzerinde İrlandalı kadın İngiltere'de kürtaj yaptırdı.

DW,dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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