  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

İrlanda'da kürtaj referandumu yapılacak

İrlanda'da kürtajı yasaklayan kanunun esnetilmesi için referandum hazırlığı yapılıyor. Anketler, İrlandalıların bu hamleye destek verdiğini gösteriyor.

default

Katolikliğin son derece katı olarak uygulandığı Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nde kürtaj yasasının yumaşatılması için mayıs ayında referandum düzenlenmesi planlanıyor.

Referandumda İrlandalılardan şu an yürürlükte olan kürtaj düzenlemesinde değişiklik yapılması için yetki istenecek. Referandumdan 'evet' çıkması durumunda yasa gözden geçirilecek.  

İrlanda'da anayasa sadece referandum yoluyla alınan kararlarla değiştirilebiliyor. Anketler İrlandalıların yüzde 56'sının gebeliğin ilk 12 haftasında kürtaja izin verilmesine sıcak baktığını gösteriyor.  

Hekimlikten siyasete geçen ve Haziran ayında iktidara gelen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kürtaj yasasını 'son derece kısıtlayıcı' bulmakla birlikte kürtaja yönelik düzenlemelerde belli sınırların aşılmasını da istemiyor.

1983'te İrlanda Anayasası'na eklenen maddeyle kürtaj yasaklanmıştı. Maddede, anne kadar karnındaki embriyonun da yaşama hakkının olduğu vurgulanıyor. Kürtaj maddesi 2013 yılında annenin hayatının tehlikede olduğu durumlarda operasyona izin verecek şekilde değiştirilmişti. Maddenin değiştirilmesinde, 2012'de kürtaj izni verilmeyen bir kadının doğum sırasında yaşamını kaybetmesi rol oynamıştı. 

Mevcut yasalara göre, izin verilen haller dışında kürtaj yaptıran kadın 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Ancak yasa kadınlara yurt dışında kürtaj yaptırma izni veriyor. Her yıl binlerce İrlandalı kadın cerahi müdahale için İngiltere'ye gidiyor.

DW,AFP/AG, AÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Irland - Leo Varadkar - Wahlen 2017

İrlanda’nın ilk açık eşcinsel başbakanı göreve başladı 14.06.2017

1993 yılına kadar eşcinselliğin suç olduğu İrlanda’da Leo Varadkar, ülkenin ilk açık eşcinsel ve en genç başbakanı oldu.

Großbritannien EU-Referendum Brexit

Yorum: Felaket 24.06.2016

DW'den Christoph Hasselbach, İngilizlerin ayrılma kararından kimsenin kârlı çıkmayacağı görüşünde.

Brexit Symbolbild

Brexit'in AB için faydaları da var! 24.06.2016

Brüksel’deki parlamenterler, bürokratlar ve siyasi araştırmacılar Brexit konusunda uzun zamandır kafa yoruyordu. Brüksel'de kimilerine göre Avrupa Britanya olmadan da mümkün, hatta belki Avrupa için daha da iyi.

FOTO-GALERİ

default

Yemen: Çöplüğün içinde hayatta kalmak

Köylerini saldırılardan ötürü terk eden Ruzaik ailesi şimdi bir çöplükte yaşıyor. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +