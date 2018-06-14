 İranlı kadınlara bir günlüğüne stadyum izni | YAŞAM | DW | 20.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

İranlı kadınlara bir günlüğüne stadyum izni

İran, FIFA Dünya Kupası çerçevesinde bu akşam oynanacak İran-İspanya maçının dev ekranlarda izleneceği Tahran'daki iki stadyuma kadınların girmesine izin verdi.

Iran - WM 2018 (aftabir)

İran haber ajansı Isna'ya göre İran'da kadınlar istisnai olarak bir futbol maçını erkeklerle birlikte izleyebilecek. İran kadınların FIFA Dünya Kupası çerçevesinde TSİ ile 21.00'de oynanacak İran-İspanya maçını "public viewing" olarak adlandırılan, restoran, cafe ve kamuya açık yerlerde erkeklerle birlikte izlemesine izin verdi. Maç başkent Tahran'da Azadi ve Takhti stadyumlarında dev ekranlardan da izlenebilecek. Kadınlar iki stadyuma girerek, aile tribününde oturarak maçı erkek taraftarlarla birlikte izleyebilecek.

Kadınlar umutlandı

İran'da bu durum 1979 yılındaki devrimden bu yana bir ilk niteliği taşıyor. Kadın hakları savunucuları bu iznin yeni gelişmeleri beraberinde getirebileceği konusunda umutlu. Isna'ya açıklama yapan İran Parlamentosu milletvekili Tajebeh Siawoshi, "Her şey yolunda giderse, bu durum kadınların stadyuma girme yasağının genel olarak kaldırılması için bir başlangıç olabilir" diye konuştu.

İran'ın kupa çerçevesinde geçen hafta Fas'a karşı oynadığı ilk maçta "public viewing" olarak adlandırılan, maçın toplu halde izlendiği mekanlara kadınların girmesi yasaktı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde birçok kadın İran‘ın Fas'a karşı kazandığı zaferi kutlamak için sokaklara çıktı. Görgü tanıkları bazı kadınların kutlamalar sırasında başörtülerini çıkararak, sabahın ilk saatlerine dek erkeklerle dans ettiklerini aktardı. 

İran'da kadınların stadyuma girmesi yasağı yaklaşık 40 yıldır yürürlükte. Yasağa gerekçe olarak, "kadınların erkek taraftarların attığı şiddetli sloganlar arasında yerlerinin olmadığı" gerekçe olarak gösterilmişti.  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu durumu eleştiren isimlerden biri. Ruhani, "Erkekler kaba sloganlar atıyorsa, bu yüzden kadınlar cezalandırılamaz" açıklamasını yapmıştı. 

Rusya'nın ev sahipliği ettiği Dünya Kupası'ndaki maçlarda İranlı futbolseverler ve kadın aktivistler açtıkları dövizlerde İran'da stadyumlara kadınların girmesinin yasak olmasını protesto etti.

dpa/HT,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Russland, WM 2018: Eröffnung Russland-Saudi Arabien

2018 FIFA Dünya Kupası Rusya’da başladı 14.06.2018

2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya’nın rakibi Suudi Arabistan’ı 5-0 yendiği açılış maçıyla başladı. Maç öncesindeki açılış töreninde konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams yaptığı el hareketiyle tepki çekti.

Saudi-Arabien - Frauen am Steuer

Suudi kadınlara ilk ehliyetler verildi 05.06.2018

Kadın sürücü yasağının bu ay içinde kaldırılacağı Suudi Arabistan'da 10 kadına ehliyet verildi. Önümüzdeki hafta 2 bin kadına daha ehliyet verilmesi bekleniyor.

Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion

Suudi kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi 12.01.2018

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadın taraftarların stadyumda futbol maçı izlemesine izin verildi. Ancak 62 bin kişilik stadyumda tribünlerin büyük bir kısmı boş kaldı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Iran - WM 2018 (aftabir)

İranlı kadınlara bir günlüğüne stadyum izni

İran, FIFA Dünya Kupası çerçevesinde bu akşam oynanacak İran-İspanya maçının dev ekranlarda izleneceği Tahran'daki iki stadyuma kadınların girmesine izin verdi.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 