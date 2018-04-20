İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif New York'ta gazetecilere ABD-İran gerginliği konusunda açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer bomba üretme peşinde olmadığını yineleyen Zarif, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda uranyum zenginleştirme programına "enerjik" bir şekilde yeniden başlayacakları tehdidinde bulundu.

Cevad Zarif ABD'nin nükleer anlaşmadaki değişiklik taleplerinin "Washington ile müzakere yapılamayacağını gösterdiğini" belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'ı teskin etme çabalarının bir anlamı yok. ABD'nin müzakere anlayışı 'Benim olan benimdir. Senin olansa müzakereye açılabilir' şeklinde" diye konuştu.

Macron ve Merkel Washington yolcusu

İran'la ABD arasındaki gerginlik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pazartesi günü başlayacak Washington ziyaretinin de en önemli gündem başlıklarından biri. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'un ardından önümüzdeki Cuma günü Washington'a gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump İran'la yapılan nükleer anlaşmanın 12 Mayıs'a dek sertleştirilmemesi ve İran'ın füze programına yeni kısıtlamalar getirilmemesi halinde nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Nükleer anlaşma bir tarafta İran, diğer tarafta ise Birleşmiş Milletler’in beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra Almanya ve AB arasında 2015 yılında imzalanmıştı. Anlaşma Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

rtr, AFP / HT, BK

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