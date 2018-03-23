 İran′dan ABD′ye mesaj: Rusya ve Çin′e daha da yaklaşırız | DÜNYA | DW | 24.03.2018
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DÜNYA

İran'dan ABD'ye mesaj: Rusya ve Çin'e daha da yaklaşırız

İran meclisinin etkili isimlerinden Alaaddin Borucerdi, ABD'de son dönemde şahin kanattan politikacıların kilit görevlere getirilmesi karşısında Rusya ve Çin'e daha da yaklaşacakları mesajını verdi.

Alaaddin Borucerdi

Alaaddin Borucerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada İran'a yönelik sert çizgisi ve İran nükleer anlaşmasına karşı eleştirel tavrıyla tanınan John Bolton'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamasına Tahran'dan tepki geldi.

İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Borucerdi, ABD'nin sert politikaları ve Bolton'ın göreve başlamasının ardından yaşanabilecek gelişmelere karşı Rusya ve Çin ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ISNA ajansının haberine göre Borucerdi, ABD'de İran karşıtı siyasetçilerin yükselişte olmasının Trump'ın İran üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını gösterdiğini söyledi. Borucerdi, "Amerikalılar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı politikaların daha da sertleştirilmesi için bastırıyor ve biz de Çin ve Rusya başta olmak üzere Doğu'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

İranlı milletvekili, Başkan Trump'ın Bolton tercihinin "Siyonistler ve Suudi Arabistan'a bir rüşvet" niteliğinde olduğunu söyleyerek "İran karşıtı radikal unsurların kullanılıyor olması, Amerikalıların İran'a karşı baskıyı artırmak istediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

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DW Washington muhabiri Michael Knigge, ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine John Bolton’un atanmasını yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı. Trump, McMaster'ın yerine dış politikadaki sert çizgisiyle bilinen eski diplomat John Bolton'ı atadı. (23.03.2018)

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, kritik konularda Başkan Trump'la paralel görüşlere sahip bir isim. Pompeo'nun Türkiye'yi "İslamcı diktatörlük" tanımlaması tartışma yaratmıştı. (14.03.2018)

Borucerdi, Bolton'ın atanması sonrasında konuyla ilgili konuşan ilk İranlı yetkili oldu. Trump Bolton'dan önce yine sertlik yanlısı görüşleriyle tanınan Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı görevine getirmişti.

ABD'nin eski BM daimi temsilcilerinden John Bolton'ın Ortadoğu'daki anlaşmazlıkta İsrail'in tarafını tuttuğu ve daha önce İran'a karşı askeri çözümü savunduğu biliniyor. Bolton aynı zamanda İran'la varılan nükleer anlaşmanın da iptal edilmesi taraftarı olduğunu belirtmişti.

rtr,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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