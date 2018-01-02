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DÜNYA

İran'da protestolar sürüyor: 9 ölü

İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde dün gece dokuz kişinin öldüğü bildirildi. Toplam ölü sayısı 22'ye yükselirken, Tahran'daki protesto gösterilerinde son üç gün içinde 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Iran Protest in Teheran (Fars)

İran’da ekonomik sorunlara karşı başlatılan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemlerinin pazartesi gece saatlerinde şiddetini arttırdığı bildirildi. 

İran devlet televizyonu pazartesi gecesi düzenlenen sokak gösterilerinde ülke genelinde dokuz kişinin öldüğünü bildirdi. Böylece hafta sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda biri Devrim Muhafızları'na bağlı bir bekçi olmak üzere 13 kişinin, cumartesi günü ise Dorud kentindeki eylemlerde bir yaşlı adam ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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İran'daki protesto gösterilerine ABD, İsrail ve Almanya'dan tepki geldi. ABD Başkanı Trump, "İran'da değişim vakti geldi" derken, Almanya Dışişleri Bakanı göstericilerin haklarına saygılı olunması çağrısı yaptı. (01.01.2018)

İran'da 2009 yılındaki tartışmalı seçimler sonrası düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerden bu yana gerçekleşen en büyük protestolarda beşinci güne girildi. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği olayların tüm detayları: (01.01.2018)

İran'da ekonomik sıkıntılara karşı başlayan protestolar, hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Devlet televizyonu pazar günü 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, ölü sayısı 12'ye yükselmiş oldu. (01.01.2018)

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı İran'da, Cumhurbaşkanı Ruhani "halkın eleştirilerini dile getirme hakkı" olduğuna dikkat çekti. (01.01.2018)

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Gösterilerin askeri üs ve polis merkezlerinin önünde de devam ettiği bildirildi. Devlet televizyonu son üç günde Tahran'da 450 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumartesi günü 200, pazar günü 150 ve pazartesi günü de 100 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Tahran yönetimine çağrı

Beşinci gününe giren protesto gösterileri ülkenin farklı kentlerine yayılmış durumda. İran'daki gelişmeleri yakından takip eden Batılı ülkeler, Tahran yönetimine "protesto hakkını koruma ve diyalog" çağrısında bulundu.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü, Tahran yönetimine "barışçıl protesto ve düşünce özgürlüğü haklarını güvence altına alma" çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da pazartesi gecesi bir açıklama yaparak, İran'daki protestocuların dikkat çekmeye çalıştığı konuların tartışılmaya açılması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise İran’daki protestolara dışarıdan yapılacak olası müdahelelerin ülkedeki mevcut durumu "istikrarsızlaştıracağı" uyarısında bulunuldu.

2009'dan bu yana ilk protesto gösterileri

Geçen Perşembe günü ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed’de hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sıkıntılara karşı başlayan protesto eylemleri beşinci güne girdi. Protestolar kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

İran Cumhurbaşkanı pazartesi günü  parlamentonun güvenlik komisyonunda yaptığı konuşmada, protestoların sadece "yabancı bir komplo" olarak nitelendirilmesinin hata olduğunu, insanların sorunlarının sadece ekonomik olmadığını ve vatandaşların daha fazla özgürlük istediğini dile getirmişti.

İran, 2009 yılından bu yana en şiddetli sokak gösterilerine sahne oluyor. Ülkede son olarak 2009 yılında Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden göreve gelmesinin ardından  geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

DW,AFP,AP,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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