İran'da hükümete destek gösterileri

İran'da altı gündür süren hükümeti protesto gösterilerinin ardından on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildiriliyor. Geçim sıkıntısını protestoyla başlayan olaylarda 21 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da geçim sıkıntısını protestoyla başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen olayların yedinci gününde on binlerce kişi hükümete destek gösterileri için sokaklara çıktı.
İran devlet televizyonu, ülkenin çeşitli kentlerinde İran bayrakları ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’in resmini taşıyan göstericilerin görüntülerine yer verdi. Ahvaz, Kermanşah, İlam ve Gürgan kentlerinde göstericiler "halkı kışkırtanlara ölüm", "önderden emir bekliyoruz", "damarlarımızdaki kan önderimize feda olsun" sloganları attı.
İngilizce yayın yapan Press TV adlı televizyon kuruluşu rejim yandaşı gösterilerin şehirlerde kan dökülmesine yol açan şiddeti protesto amacını taşıdığını duyurdu.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren gösteriler kısa zamanda rejimi protesto eylemlerine dönüşmüş, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 21 kişi ölmüş, yüzlerce gösterici de tutuklanmıştı. Ayetullah Ali Hamaney Salı günü yaptığı konuşmada protesto gösterilerinden "İran’ın düşmanlarının" sorumlu olduğunu söylemişti.
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DW,AP,AFP/AG,BK
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesindeki protesto gösterilerinden Tahran rejiminin "düşmanlarını" sorumlu tuttu. (02.01.2018)
İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde dün gece dokuz kişinin öldüğü bildirildi. Toplam ölü sayısı 22'ye yükselirken, Tahran'daki protesto gösterilerinde son üç gün içinde 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. (02.01.2018)
İran'da günlerdir devam eden protesto gösterileri halkı ikiye böldü. Bir kesim şiddet olaylarından endişelenirken, bir kesim halkın sesini başka türlü duyuramayacağı görüşünde. Ortak dertleri ise geçim sıkıntısı. (02.01.2018)
Türk Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protesto gösterileriyle ilgili haberlerin endişe yarattığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, İran'a yönelik dış müdahalelerden kaçınılması uyarısı yaptı. (02.01.2018)