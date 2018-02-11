İran′da düşen yolcu uçağından kurtulan olmadı | DÜNYA | DW | 18.02.2018

İran Fars Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Aseman Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağı Pazar günü başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'ndan havalandıktan sonra İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarında düştü.

60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, İran'ın güneybatısında bulunan Yasuc kentine gidiyordu.

Aseman Havayolları sözcüsü İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) verdiği demeçte kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı kurtarma ekiplerinin yola çıktığını açıkladı. Uçağın Dena dağına çarparak düştüğü kaydedildi. Kazanın nedeni ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AB'nin kara listesinde

Aseman Havayolları AB Komisyonu'nun güvenli olmayan havayolu şirketlerinin bulunduğu kara listesinde bulunuyor.

İran'da geçen yıllarda birçok uçak kazası meydana gelmişti. Kazalara özellikle uçakların teknik durumundaki yetersizliklerin neden olduğuna dikkat çekiliyor.

İran'da 2014 yılında yaşanan uçak kazasında Sepahan Havayolları'na ait Antonow 140 tipi küçük yolcu uçağı Mehrabad Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü. Kazada 37 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

2011 yılının Ocak ayında İran'ın kuzey batısında kar fırtınası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan bir yolcu uçağı düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti. 2010 yılının Mayıs ayında ise 168 yolcu taşıyan bir yolcu uçağı düşmüştü.

İran'daki özellikle küçük havayolu firmalarına ait uçakların en az 40 yaşında olduğu belirtiliyor. İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle ülke onlarca yıl boyunca yeni uçak alımı yapamamıştı. 2015 yılında İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma sonrasında Airbus, ATR ve Boeing ile yeni sözleşmeler gündeme gelebilmişti. Şimdiye kadar İran'a sadece yaklaşık bir düzine kadar yeni uçak ulaştı.

dpa,AFP/BW/EC

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