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DÜNYA

İran'da başı açık protestocunun izi bulunamıyor

Aralık ayı sonunda İran'ın başkenti Tahran'da başı açık olarak protesto gösterisi yapan ve görüntüleri sosyal medyada viral olan kadının tutuklandığı sanılıyor.

Iran Frau legt öffentlich Koftuch ab

İran'ın ünlü insan hakları avukatlarından Nesrin Sotoudeh, kadın eylemcinin tutuklanmış olabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Başkentin en işlek caddelerinden birinde başı açık ve üzerinde İslami kıyafet kurallarının gerektirdiği uzun bir manto olmadan, elindeki bir sopaya bağladığı beyaz tülbentini sallayan kadının görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu. AFP haber ajansına konuşan Sotoudeh, o günden beri kadının görülmediğini belirtti.

Protestocu kadının eyleminin, ülkede İslami kıyafet zorunluluğuna karşı haftada bir yapılan "Beyaz Çarşamba" gösterileri ile bağlantılı olduğu sanılıyor. Görüntülerin 27 Aralık'ta, ülkede ekonomik hoşnutsuzluk nedeniyle yapılan protestoların patlak vermesinden bir gün önce kaydedildiği tahmin ediliyor. Bu görüntüler, daha sonra ülkeyi sarsan protesto eylemleri ile bağlantılı olmasa bile, hakim olan atmosfer nedeniyle sosyal medyada hızla yayılmıştı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı protestocuya "Enghelab Caddesi'ndeki kız" adını takarak "Where_is_she?" (Nerede) etiketiyle paylaşımlar yapmıştı.

"Tutuklandığına kesinlikle eminim"

Daha önce kendisi de defalarca gözaltına alınan ve mesleğini icra etmesi yasaklanan avukat Nesrin Sotoudeh geçen pazar Enghelab Caddesi'nde araştırma yapmaya gittiğini belirtti. Protestocu kadının ismini öğrenemediğini, ancak 31 yaşında olduğunu ve 19 aylık bir bebeğinin bulunduğunu öğrendiğini kaydeden Sotoudeh, "Tutuklandığına kesinlikle eminim" şeklinde konuştu ve bu bilgiyi protestocu kadının olay yerinden polis karakoluna götürülmesine eşlik eden görgü tanıklarından aldığını söyledi.

Görüntünün çekildiği tahmin edilen gün, Tahran Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi bundan böyle İslami yasalara uygun olmayan kılık-kıyafetle karşılaşıldığında kadınların tutuklanmayacağını açıklamış ve başını rejimin istediği gibi örtmeyen kadınların İslami eğitim sınıflarına katılması gerekeceğini duyurmuştu.

İran'da geçerli olan İslami kıyafet zorunluluğu uyarınca kadınların başını örtmesi ve kolları ile bacaklarını örten uzun kıyafetler giymesi şart koşuluyor. Kurallara uymayanlara 500 bin riyale (12 dolar) varan para cezası ve iki aya kadar hapis cezası verilebiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AÜ/ÖA

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