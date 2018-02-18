İran′da özel Türk jeti düştü | DÜNYA | DW | 11.03.2018

İran devlet televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarca kentinden İstanbul'a giden özel bir Türk jetinin düştüğünü bildirdi. Haberde, uçağın Tahran'ın 400 kilometre güneyindeki Şehrekürd kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü Rıza Cafarzade, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bir özel Türk jetinin hava sahamızdan geçerken radardan kaybolduğunu ve Şehrekürd yakınlarında düştüğünü teyit edebiliriz" dedi.

3'ü mürettebat, 11 kişi taşıyordu

ISNA haber ajansı, uçaktaki 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçaktakilerden 3'ünün mürettebat, 8'inin yolcu olduğu açıklandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Başaran Holding'e ait uçağın, Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti olduğunu belirtti.

DHA, uçakta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızının da olduğunu bildirdi. Habere göre Mina Başaran, arkadaşlarıyla tatil için gittiği Dubai’den dönüyordu.

İran acil durum biriminin sözcüsü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dağlık bir bölgede düşen uçağın alev aldığını söyledi.

AFP,rtr,AP/CÖ,MK

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