İran yeniden müzakereyi reddetti

İran yönetimi, ABD ve İsrail'in 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ele alınması ve değişiklik yapılması talebini geri çevirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini ve ülkesinin anlaşmada yer alanlar dışında herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini söyledi. Ruhani başta terörle mücadele olmak üzere Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarı ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ve Suudi Arabistan'daki temasları sırasında nükleer anlaşmayı eleştirmiş ve Başkan Trump'ın değişiklik yapılmadığı takdirde anlaşmadan çekilmekte kararlı olduğunu söylemişti. Anlaşma, İran'ın nükleer programını 2025 yılına kadar nükleer silah geliştiremeyecek ölçüde sınırlandırmasını, karşılığında da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Nükleer anlaşma Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından da imzalanmıştı. Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın yürürlükte kalması için ABD yönetimini ikna etmeye çalışıyor.

Macron Ruhani ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Macron'a nükleer anlaşmanın bölge barışına katkı sağlayabileceği, ayrıca Batı ile İran arasındaki ilişkileri de güven ortamına kavuşturabileceğini söylediği açıklandı.

Paris'ten yapılan açıklamada, anlaşmanın muhafaza edilmesinden yana çıkan Macron'un İran'ın füze programının görüşülmesini, nükleer faaliyetlerinin uzun vadeli kontrolünü ve Ortadoğu'nun başlıca sorunlarının müzakere edilmesini talep ettiğine de yer verildi. İki devlet başkanının ileride Suriye ve Yemen'deki krizlerin tırmanmasını önleme imkânlarını da görüşecekleri açıklandı.

Pompeo'nun temasları

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo düzenledikleri ortak basın toplantısında, radikal İslamcıların ve özellikle de İran'ın atom bombasına sahip olmasının bütün dünyayı tehlikeye atacağını söylemişti.

Pompeo Suudi Arabistan temasları sırasında da İran'ın işbirliğine yanaşmadığını ve terör destekçisi olduğunu savunmuştu. İran'ın bütün bölgeyi istikrarsızlığı sürüklemeye çalıştığını belirten Pompeo, İran'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklediği için de eleştirmişti.

DW, dpa/AG, HS

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