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DÜNYA

İran Parlamentosu protestoları görüşecek

İran Parlamentosu pazar günü toplanarak ülkede son günlerde düzenlenen protesto gösterilerinin nedenini masaya yatıracak.

Iran Parlament (Mizan)

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Ülkede hayat pahalılığına karşı başlayan gösterilerin altında yatan sebepleri İran uzmanı Hakkı Uygur DW Türkçe'ye değerlendirdi. Uygur'a göre İran iç siyasetinin ana oyuncuları sokakta değil. (03.01.2018)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin Erdoğan'a, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği bildirildi. (03.01.2018)

İran resmi haber ajansları parlamentonun Meşhed'de başlayarak ülke geneline yayılan, toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği protestoları görüşmek üzere toplanacağını duyurdu. ISNA'nın haberine göre pazar günü yapılacak özel oturuma İran İçişleri Bakanı, Gizli Servis Başkanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri de katılacak.

İran'da muhafazakar kanat protestoların "ülkenin düşmanlarınca" başlatıldığını savunuyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve reformcu kanat ise bütün gelişmelerin yurt dışından yönlendirilmediğini belirtiyor. Reformcular bu nedenle protestoların nedenlerinin bulunması gerektiğini savunuyor.

Tutuklu üniversite öğrencilerinin durumu

Reformcuların talebi üzerine protestolar sırasında tutuklananların akıbeti bir özel komisyon tarafından soruşturulacak. Tahran Üniversitesi'nden bir sözcü özellikle üniversite öğrencilerinin durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Sözcü ISNA'ya verdiği demeçte gösteriler sırasında kaç kişinin gözaltına alınarak tutuklandığı konusunda resmi bir rakam bulunmadığını, tahmin edilen rakamın bin ila bin 800 olduğunu belirtti. Sözcü tutuklananlardan yüz kadarının üniversite öğrencisi olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Iran Protest in Teheran (Fars)

İran Bilim Teknoloji ve Araştırma Bakanı Mansur Golami tutuklanan üniversite öğrencilerinin dörtte birinin serbest bırakıldığını açıkladı. Ancak bakan toplam kaç öğrencinin tutuklandığı konusunda bir rakam vermedi.

Protestolarda tutuklananlara dair endişeler artıyor. İran'da dün cuma namazının ardından düzenlenen gösterilerde hükümet yanlıları protestoculara en ağır cezanın verilmesini talep ederek ölüm cezası talebini dile getirdi. İran hükümeti ve parlamentodaki reformcu kanat ise bu talepleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanlarından Hamid Ebutalebi bazı kararların tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, ileride tamirinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Sosyal medyada dün gece de hükümet karşıtı protestoların birçok kentte devam ettiği belirtilerek fotoğraf ve videolara yer verildi. Tebriz'de bir futbol karşılaşması sırasında hükümet karşıtı sloganların atıldığı ileri sürüldü.

DPA, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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