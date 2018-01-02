İran IKBY'ye sınırlarını yeniden açtı

İran, Irak'taki merkezi yönetimin isteği üzerine kapattığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki iki sınır kapısını yeniden açtığını duyurdu. İran'ın Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Tamarçin ve Perviz Han sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bağdat yönetimiyle yapılan görüşmeler ışığında, Erbil ve Süleymaniye ile geçişleri sağlayan ve yine Bağdat yönetiminin isteğiyle kapatılan Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları 2 Ocak 2018 tarihinde yeniden açılmıştır" denildi.

Açıklamanın ardından IKBY ile İran arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden normal seyrine kavuşması bekleniyor.

Tahran yönetimi, IKBY'de Eylül ayında yapılan bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat yönetiminin isteği üzerine 14 Ekim 2017 tarihinde Perviz Han, Tamarçin ve Başmak sınır kapılarını kapatmıştı.

Başmak sınır kapısı on gün sonrasında yeniden açılırken, Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları ise o dönemden bu yana kapalıydı.

DW/Reuters,GA/BK

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