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DÜNYA

İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsyanlar bastırıldı

İran'da Devrim Muhafızları, birinci haftasını dolduran gösterileri kontrol altına almak için devreye girdiklerini ve isyana son verildiğini duyurdu.

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İran'da Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ''bir haftadır devam eden isyana zorlanmadan son verildiğini'' açıkladı. Caferi, Devrim Muhafızları birliklerinin isyanı bastırmak üzere Hamadan, İsfahan ve Lorestan'a gönderildiğini söyledi.

Ülke çapında ''sorun çıkartanların" sayısının 15 bini geçmediğini belirten Caferi, bunların büyük bir kısmının da halihazırda gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

İran'da ekonomik duruma tepkiyle muhafazakarların kalesi olarak görülen Meşhed'de başlayan ve ancak kısa sürede ülke çapında hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, en 20 kişi de hayatını kaybetti. Protesto gösterilerinin ardından bugün de on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildirilmişti.

Gösterilerin dördüncü gününde konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın "özgür bir ülke olduğunu" ve bu yüzden "insanların kendilerini ifade etme hakkı" bulunduğunu söylemişti. Ruhani buna karşın, "hükümetin toplumda huzursuzluk yaratan, kamu düzenini bozan ve kamu mallarına zarar verenlere" ise tolerans göstermeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Ruhani ertesi gün yaptığı açıklamada da olayları sadece dış güçlerin komplosu olarak görmenin hata olacağını belirterek, "İnsanların sorunları sadece ekonomik değil. Aynı zamanda daha fazla özgürlük talep ediyorlar" demişti.

Trump'tan göstericilere destek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Yozlaşmış iktidarı geri almak isteyen İran halkına saygı duyduğunu'' ve ''doğru zaman geldiğinde ABD'den büyük destek göreceklerini'' söyledi.

Trump daha önce de Tahran'a İran halkının haklarına saygı gösterme çağrısı yapmıştı. "Dünyanın bu süreci izlediğini" belirten Trump,''rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığının yurtdışında teröre harcanmasından bıkmış İran halkının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler aldıklarını'' dile getirmişti.

DW/Reuters/AFP,SÖ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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