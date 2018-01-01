  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı: Halk protesto etmekte özgürdür

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı İran'da, Cumhurbaşkanı Ruhani "halkın eleştirilerini dile getirme hakkı" olduğuna dikkat çekti.

Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (picture-alliance/AA/Stringer)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden protestolara ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Ruhani, ülkede "eleştiriye alan açılması" gerektiğine dikkat çekerek, halkın "eleştiri hakkı" olduğunu vurguladı.

Pazar günü kabine toplantısında konuşan Ruhani, insanların düşünce özgürlüğü hakkına sahip olduğunu belirtti ve "sesinizi duyduk" şeklinde konuştu.

"İnsanlar eleştirilerini dile getirmek ve protesto etmek için tamamen özgürdür" ifadesini kullanan Ruhani, protestoculara şiddete yönelmemeleri uyarısında da bulundu. Ruhani, eleştirinin, şiddet ve kamuya açık alanlara zarar vermekten farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Iran Rohani 100-Tage-Bilanz der Regierung (irna.ir)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Trump'a yanıt

Ruhani konuşmasında, İran'daki protestolara yönelik açıklama yapan ABD'yi de eleştirerek, "Henüz birkaç ay önce İran ulusunu terörist olarak tanımlayan Trump'ın İran'daki protestolara yönelik duygularını ifade etme hakkı olmadığını" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'daki protestolar, insanların para ve servetlerinin çalındığını anladıklarını gösterdi. Görünen o ki, buna daha fazla izin vermeyecekler" ifadesini kullanmıştı. Trump, öncesinde de "baskıcı devletlerin her daim varlıklarını sürdüremeyeceği" uyarısını yapmıştı.

Gözaltılar artıyor

Perşembe gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sadece Tahran'da yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çıkan şiddet olaylarında Dorud kentinde 2 kişinin öldüğü bilgisi veriliyor.

Medyada yer alan haberlere göre Arak kentinde de yaklaşık yüz kişi gözaltına alındı.

Ülkedeki muhafazakar medya kuruluşları, cumartesi gecesi Tahran’daki belediye binasına ve polis araçlarına, farklı kentlerde de banka ve kamu binalarına saldırıldığına yer verildi.

Proteste in Teheran (Reuters)

Tahran

Tahran Üniversitesi’nde binlerce öğrencinin hükümet karşıtı eylemlerinin ise hükümet yanlıları tarafından dağıtıldığı bilgisi verildi.

Farklı kentlere dağılan protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tahran Vali Yardımcısı Ali Asgar Nasırbaht, pazar günü yaptığı açıklamada, Tahran'da gözaltına alınanlar arasındaki 40 kişinin “yasa dışı gösterileri organize edenler” olduğunu belirtti. Bakanın gözaltına alınan öğrencilerin ise serbest bırakıldıkları bilgisini verdiği bildirildi.

Telefonlarda internet bağlantısı kesildi

Protesto gösterilerinin başlamasından kısa süre sonra İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani Fazlı, "düzeni bozanların, bunun bedelini ödeyecekleri" uyarısını yapmıştı. Bakan, devletin şiddet, korku ve terörü yayanlara karşı mücadele edeceğini ifade etmişti.

Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (picture-alliance/abaca/Stringer)

Tahran

Devlet televizyonu, ülkede yaygın olarak kullanılan akıllı telefon sohbet uygulaması olan Telegram'a ve sosyal medya platformlarından Instagram'a telefon üzerinden erişimin engellendiğini açıkladı. Bölgedeki AFP muhabirleri de Tahran’da akıllı telefonlar üzerinden internet erişiminin kesildiğini bildirdi.

İranlı yetkililer, ülkedeki protestoların dış güçler tarafından organize edildiği ve gösterilerin, Suudi Arabistan ya da Avrupa ülkelerinden sosyal medya üzerinden "körüklenmeye" çalışıldığını öne sürüyor.

DW/AFP/dpa/GA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İran'da hükümet göstericilere sertleşecek

İran’da hükümet protestolara katılan göstericilere daha sert müdahale edileceğini açıklarken, Telegram ve Instagram'a erişim engellendi. (31.12.2017)  

İran’da iki gösterici öldü

İran’da hükümet karşıtı gösterilerde iki gösterici hayatını kaybetti. İranlı yetkililer öldürülenlerin İran polisi tarafından değil, "yabancı ajanlar" tarafından öldürüldüğünü belirtti. (31.12.2017)  

İran'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

İran'da hayat pahalılığına karşı perşembe günü başlayan gösterilerin cuma günü de devam ettiği bildirildi. Gösterilerde hükümet sert bir şekilde eleştiriliyor. (29.12.2017)  

ABD İran’daki gözaltıları kınadı

İran’da protesto dalgasına hükümet yanlıları da katıldı. ABD hükümeti ise İran’da göstericilerin gözaltına alınmasını kınayarak, İran halkına destek mesajı verdi. (30.12.2017)  

Benzer içerik

Iran Proteste gegen Regierung in Teheran

İran'da protestolar: Ölü sayısı artıyor 01.01.2018

İran'da ekonomik sıkıntılara karşı başlayan protestolar, hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Devlet televizyonu pazar günü 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, ölü sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Iran | Protestwelle gegen die iranische Regierung

İran’dan ABD’ye sert tepki 30.12.2017

İran hükümeti halkı protesto gösterilerine katılma konusunda uyardı. Tahran, göstericilere destek veren ABD’ye de sert tepki gösterdi.

USA US-Außenministerium in Washington - Siegel

ABD İran’daki gözaltıları kınadı 30.12.2017

İran’da protesto dalgasına hükümet yanlıları da katıldı. ABD hükümeti ise İran’da göstericilerin gözaltına alınmasını kınayarak, İran halkına destek mesajı verdi.

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International (Reuters/G. Tomasevic)

2017: Çocukların kabus yılı

Dünya bir yılı daha geride bıraktı, savaş bölgesindeki çocukların kaderi değişmedi. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +