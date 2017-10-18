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DÜNYA

İran asıllı bilim insanı hakkındaki idam kararı onandı

İran Yüksek Mahkemesi, İran'da idama mahkum edilen İran asıllı İsveç vatandaşı bilim insanı Ahmed Rıza Celali'nin cezasını onadı. Başsavcılık, Celali'nin hakkındaki casusluk iddialarını kabul ettiğini açıkladı.

Ahmadresa Dschalali, iranisch-schwedischer Wissenschaftler (Imago/Belga)

İran doğumlu İsveç vatandaşı Dr. Ahmed Rıza Celali

İran Yüksek Mahkemesi'nin, İran'da idama mahkum edilen bilim insanı Ahmed Rıza Celali'nin cezasını onamasının ardından açıklama yapan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Dolatabadi, Celali'nin İran'ın nükleer programı ve savunma stratejisiyle ilgili gizli bilgiler içeren dökümanları ve İranlı nükleer bilimcilere dair verileri yabancı istihbarat birimleriyle paylaştığını kabul ettiğini açıkladı. Celali'nin İran’ın askeri ve nükleer tesisleri hakkında hassas bilgileri para ve İsveç’te oturum hakkı karşılığında sağladığını söyledi.

ISNA haber ajansında yer alan habere göre Dolabati, infazın ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili bilgi vermedi.

İsveç’te yaşayan, İtalya ve Belçika'da da akademik çalışmalar yürüten İran doğumlu bilim insanı Ahmet Rıza Celali, Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgiye göre, Nisan 2016’da İran ziyareti sırasında tutuklanmıştı.

Celali'nin tutuklanması ve aldığı ceza uluslararası alanda da büyük tepki çekti. Uluslararsı Af Örgütü, Celali'nin adil yargılanmadığı ve tehdit ve işkence altında verilen ifadelerin hakkında verilen hükme temel oluşturduğunu açıkladı.

Belgien Brüssel Protest für Freilassung von Ahmadreza Dschalali (Imago/Zumapress)

Celali'nin serbest bırakılması için Brüksel'de eylem düzenlenmişti /17 Şubat 2017

Celali’nin videosu yayınlandı

İran devlet televizyonunda geçen hafta Celali'nin bazı görüntüleri ve açıklamaları yayınlanmıştı. Söz konusu video kaydında Celali'nin Avrupa’da eğitim gördüğü sırada yabancı bir istihbarat kurumu ile çalıştığını onayladığı görülüyordu.

Celali'ye yönelik suçlamalar arasında İsrail gizli servisi MOSSAD’a öldürülen iki İranlı nükleer bilimciye ait bilgileri aktarmak da yer alıyor.

dpa/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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