 İran anlaşmanın çöküşüne hazırlık yapıyor | DÜNYA | DW | 07.06.2018

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DÜNYA

İran anlaşmanın çöküşüne hazırlık yapıyor

İran, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmanın tamamen çöküşüne karşı teknik açıdan hazırlık yapıyor. İran Nükleer Programı Başkanı Salihi, nükleer silah geliştirme niyetinde olmadıklarını açıkladı.

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İran Nükleer Programı Başkanı Ali Ekber Salihi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimaline karşı teknik açıdan hazırlıklı olduklarını söyledi. Salihi böyle bir durumda Natans'daki santrifüj imalatı yapılan tesisleri bir ay zarfında devreye sokabileceklerini belirtti.

Ali Ekber Salihi "Nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğramasını temenni etmeyiz ama hazırlıklarımızı böyle bir duruma göre yapıyoruz" şeklinde konuştu. Aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı da olan Salihi yaptıkları çalışmaların nükleer anlaşmaya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kurallarına aykırı olmadığını söyledi. Natans'taki tesislerde reaktör yakıtı olarak kullanılan yüksek uranyum zenginleştirmeye elverişli hızlı santrifüjler imal edilebiliyor.

Luftaufnahme Iran Atomanlage in Natan

Natans nükleer tesisleri

Nükleer anlaşma İran'ın 2025 yılına kadar yavaş santrifüjlerle yüzde 4 oranında uranyum zenginleştirmesini ve uranyumun 300 kiloluk bölümünün İran'da kalmasını öngörüyor. Tahran yönetimi anlaşmanın geçersiz sayılması durumunda sınırlamayı kaldıracağını duyurmuştu.

Pompeo: Gözümüz İran'ın üzerinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silaha uygun nükleer malzemeyi zenginleştirme kapasitesini yakından izlediklerini duyurdu. Pompeo "nükleer bomba geliştirmesine izin vermeyeceklerini İran'ın da bildiğini ve İran'ın kaynaklarını akılsızca israf ettiğini" belirtti.

Salihi nükleer programlarıyla ilgili endişeleri dağıtmaya çalışarak "Nükleer projelerimiz başından beri askeri değil, sadece ekonomik amaç taşıyordu. 82 milyon nüfuslu İran için enerji ihtiyacının karşılanması son derece önemlidir. İslam dini ve İran liderinin fermanı prensip olarak kitle imha silahlarını men eder. İran nükleer anlaşmadan çekilse de çekilmese de bu değişmez” dedi.

DW,dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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