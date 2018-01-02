İran ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

İran, ülkedeki hükümet karşıtı protestolara destek veren ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yapılan şikayette, Tahran yönetimi Washington'ı İran'ın iç işlerine karışmakla suçaldı.

İran'ın BM nezdindeki Büyükelçisi Gulam Ali Hoşru tarafından BM'ye sunulan mektupta, "ABD'nin İran'da nüfuz kurma amaçlı 'tuhaf' denemelerle uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtildi.

Büyükelçi ABD'nin, İran'da hükümetin düşürülmesi için protestocuları sokağa çıkmaya cesaretlendirdiğini öne sürdü ve ABD Başkanı ile Başkan Yardımcısının da bizzat bunda rolü olduğunu savundu.

Büyükelçi Hoşru'nun BM Genel Sekreteri Guterres'e sunduğu mektupta, "ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın attığı çok sayıda tweet, İranlıları yıkıcı eylemlere katımaya teşvik etti" ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump hem ABD Başkanlık hesabından hem de şahsi Twitter hesabından İran'daki protestoları desteklediğini ifade ettiği çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Trump'ın paylaşımlarında, "İran'daki insanlar nihayet, korkunç ve yolsuzluklara karışmış İran rejimine karşı koyuyor", "ABD bu insanlara destek veriyor" gibi ifadeler yer aldı.

Tahran yönetiminin ABD'ye yönelik şikayetini ilettiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de İran’ın mektubu öncesinde bir açıklama yaptı. Guterres’in sözcüsü Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamada, günlerdir süren hükümet karşıtı gösterilerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Hak, İran'da düşünce ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, gösterilerin barışçıl şekilde yürütülmesi ve şiddetten kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

“İsyanlar bastırıldı”

İran Devrim Muhafizları geçen hafta perşembe günü Meşhed kentinde ekonomik sıkıntılara karşı başlatılan ve kısa sürede farklı kentlere yayılarak hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemlerin bitirildiğini açıklamıştı.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, "bir haftadır devam eden isyana zorlanmadan son verildiği" belirtilmişti.

Ülkede bir haftadır devam eden protesto gösterilerinde farklı kentlerde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

DW/dpa/AP/AFP, GA/BK

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