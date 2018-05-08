İran: AB anlaşma için yeterince çaba sarf etmiyor

Avrupa, Rusya ve Çin'den İran anlaşmasını kurtarma atağı

Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin, İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir araya geliyor. Welt am Sonntag'ın haberine göre toplantı bu hafta Viyana'da yapılacak. (20.05.2018)