 İran: AB anlaşma için yeterince çaba sarf etmiyor | DÜNYA | DW | 20.05.2018
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DÜNYA

İran: AB anlaşma için yeterince çaba sarf etmiyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın İran'a getirdiği kazanımları korumak için Avrupa Birliği'nin gösterdiği çabanın "yetersiz" olduğunu savundu.

Mohammad Javad Zarif Außenminister Iran (picture-alliance/AP Photo/B. Matthews)

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer anlaşmanın İran'a getirdiği yararları korumak için yeterince çaba sarf etmediğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif Avrupa Komisyonu'nun İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete ile Pazar günü Tahran'da görüştü. Zarif'in Canete'ye, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte anlaşmanın kazanımlarını koruma noktasında İran’ın AB'den beklentileri arttı ve AB'nin anlaşmaya verdiği siyasi destek mevcut durumda yeterli değil" dediği bildirildi.

Zarif'in ayrıca "Avrupalı büyük şirketlerin İran ile işbirliklerini sona erdirdiklerini duyurmaları olasılığı, AB'nin nükleer anlaşmaya bağlılığıyla tutarlılık göstermiyor" dediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'da faaliyet gösteren Alman şirketleri operasyonlarını derhal azaltmalı" demişti.

Avrupa Komisyonu, 1996 yılında kabul edilen Blocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı Cuma günü yeniden etkin hale getirmişti. Sözkonusu uygulamayla İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların ABD'nin yaptırımlarından korunması amaçlanıyor.

Avrupalı liderler ve Tahran ABD'nin kararına rağmen anlaşmanın sürdürülmesi taraftarı.

Reuters/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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