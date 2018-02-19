 Irak′tan Türk vatandaşı 15 kadına idam cezası | DÜNYA | DW | 25.02.2018
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DÜNYA

Irak'tan Türk vatandaşı 15 kadına idam cezası

Irak, IŞİD üyesi olmakla suçlanan Türk vatandaşı kadınlara idam cezası verdi. Irak'ta IŞİD üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu olan 20 bin kişi olduğu belirtiliyor.

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Irak'ın başkenti Bağdat'taki ceza mahkemesi IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle Türk vatandaşı 15 kadına idam cezası verdi. IŞİD üyesi olmakla yargılanan Türk vatandaşı bir diğer kadın ise ömür boyu hapse mahkum edildi. Tüm mahkumların hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme tarafından Türk vatandaşı bir kadın daha geçtiğimiz hafta idama mahkum edilmişti. Ocak ayında ise, IŞİD'e lojistik destek sağlamakla suçlanan Fas kökenli Alman vatandaşı bir kadın idam cezası almıştı.

Aralık ayında IŞİD'e karşı askeri zaferini ilan eden Irak, IŞİD üyesi ve IŞİD'lilerin akrabası 560'tan fazla kadını tutuklamıştı. Uzmanlara göre Irak'ta IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 20 binden fazla kişi tutuluyor. Ancak, bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor.
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Cenneti terörde arayanlar

Irak'taki terör yasaları, herhangi bir terör eylemine karışmamış olsalar bile IŞİD'e yardım eden sanıklara ceza verilmesine olanak veriyor. Ayrıca, IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulunan kişilerin savaşçı olmasalar dâhi idam cezasına çarptırılabilmelerini sağlıyor.

2014'ten bu yana ülkenin kuzeyinde geniş bir alanı elinde tutan IŞİD, Irak ordusunun peşmerge ve Şii milis grupları ile iki yıl önce başlattığı operasyonun ardından Irak'ta ağır yenilgiye uğramıştı.

AFP,ÖA/BS

© Deutsche Welle Türkçe

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