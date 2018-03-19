Irak’tan Erdoğan′a Sincar tepkisi | DÜNYA | DW | 21.03.2018

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin Bağdat'ta Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile yaptığı görüşme sonrası Caferi’nin ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyecektir" denildi. Irak hükümetinin, Türk güçlerinin Irak sınır ihlalini kabul etmediğini söyleyen Caferi Türkiye’nin Başika Kampı'ndaki birliklerini de çekmesini istedi.

Pazartesi günü Zeytin Dalı Harekatı'nı genişletme sinyali veren Erdoğan "Merkezi yönetime söyledik. Dedik ki bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz" diye konuşmuştu.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuşan Erdoğan aynı açıklamasını tekrarladı. Erdoğan "Eğer Irak Merkezi Yönetimi bu PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz. İki gün içerisinde Sincar'da 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Bu devam ederse daha ileri gideriz" dedi.

DW, dpa / EC, GY

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