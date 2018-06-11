 Irak′ta yanan oylarla ilgili 4 yakalama emri | DÜNYA | DW | 11.06.2018

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DÜNYA

Irak'ta yanan oylarla ilgili 4 yakalama emri

Irak'ta mahkeme, Mayıs'ta yapılan seçimlerde kullanılan oyların Pazar günü yanmasının ardından üçü polis memuru dört kişi hakkında yakalama emri çıkardı.

Irak, Bagdad: Depot mit ausgefüllten Stimmzetteln in Flammen aufgegangen (Reuters/K. Al-Mousily)

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Irak'ta 12 Mayıs'taki seçimlerde kullanılan oyların tutulduğu depoda çıkan yangın, yeniden sandığa gidilmesi ihtimalini artırdı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin resmi sonucu açıklandı. Şii dini lider Mukteda es Sadr liderliğindeki ittifak birinci olurken Başbakan İbadi üçüncü sırada kaldı. (19.05.2018)

Irak'ta, 12 Mayıs'taki seçimlerde kullanılan oyların tutulduğu depoda çıkan yangınla ilgili olarak dört kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Mahkemenin kararını Irak devlet televizyonu Pazartesi günü duyurdu. Şüphelilerin üçünün polis memuru, birinin ise bağımsız seçim komisyonu çalışanı olduğu belirtildi.

Oyların ülke genelinde yeniden sayılmasına karar verildiği Irak'ta, başkent Bağdat'ta kullanılan oyların yarısından fazlasının saklandığı depolarda Pazar günü çıkan yangın ülke genelinde tartışma ve tepkilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Kasım el Araci, yangının "kasten" çıkarıldığını söylemişti.

Irak, Bagdad: Depot mit ausgefüllten Stimmzetteln in Flammen aufgegangen (Reuters/T. Al-Sudani)

Irak Parlamento Başkanı Selim El Cuburi ise yangını "planlı bir suç" ve "yapılan sahtekârlıklarla oy manipülasyonlarının saklanması amacıyla gerçekleştirilmiş bir eylem" olarak tanımlamış ve söz konusu yangının, seçimin tekrarlanması gerektiğini gösterdiğini belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, geçen hafta hükümetin yürüttüğü incelemeler neticesinde bağımsız seçim komisyonunun ciddi ihlaller yaptığı sonucuna vardıklarını duyurmuş, Irak parlamentosu ise kullanılan oyların yeniden sayılması yönünde karar almıştı. Irak'ta oyların ilk elektronik sistemle sayıldığı seçimlerin ardından birçok vilayette ihlal suçlamaları ortaya atılmıştı.

rtr/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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