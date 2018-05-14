 Irak′ta yanan oyların ardından yeni seçim tartışması | DÜNYA | DW | 11.06.2018

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DÜNYA

Irak'ta yanan oyların ardından yeni seçim tartışması

Irak'ta 12 Mayıs'taki seçimlerde kullanılan oyların tutulduğu depoda çıkan yangın, yeniden sandığa gidilmesi ihtimalini artırdı. Yangın öncesi oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

12 Mayıs seçimlerinde kullanılan oyların yaklaşık yarısının yandığı bildiriliyor.

12 Mayıs seçimlerinde kullanılan oyların yaklaşık yarısının yandığı bildiriliyor.

Irak'ta IŞİD'in yenilmesinden sonra düzenlenen ilk seçimlerin sonuçlarıyla ilgili tartışmalar, oylamanın üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına rağmen sürüyor. Oyların ülke genelinde yeniden sayılmasına karar verildiği Irak'ta, başkent Bağdat'ta kullanılan oyların yarısından fazlasının saklandığı depolarda Pazar günü çıkan yangın tartışmalara ayrı bir boyut kazandırdı.

Liderliğini yaptığı ittifakın seçimlerde üçüncü olması nedeniyle ağır bir yenilgi alan Başbakan Haydar İbadi, geçen haftaki açıklamasında, hükümetin yürüttüğü incelemeler neticesinde bağımsız seçim komisyonunun ciddi ihlaller yaptığı sonucuna vardıklarını duyurmuştu. İbadi'nin bu açıklamasından bir gün sonra da görev süresi 30 Haziran'da dolacak olan Irak parlamentosu, 12 Mayıs'ta kullanılan oyların yeniden ve bu kez elle sayılması yönünde karar almıştı. Irak'ta oyların ilk elektronik sistemle sayıldığı seçimlerin ardından birçok vilayette ihlal suçlamaları ortaya atılmıştı.

İçişleri Bakanı: "Kasten" çıkarıldı

Bağdat'taki iki milyon seçmenin yaklaşık yüzde 60'ının oy kullandığı El Russafa bölgesinde yer alan Irak Ticaret Bakanlığı binasındaki depolarda tutulan oyların büyük bölümünün yandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Kasım el Araci, yangının "kasten" çıkarıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Irak Parlamento Başkanı Selim el Cuburi, söz konusu yangının, seçimin tekrarlanması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Cuburi, yangını "planlı bir suç" ve "yapılan sahtekârlıklarla oy manipülasyonlarının saklanması amacıyla gerçekleştirilmiş bir eylem" olarak tanımladı. Mayıs'taki seçimde milletvekilliği koltuğunu kaybeden Cuburi, yangından önce oyların sayılması gerektiğini savunan isimlerin başında geliyordu.

Cuburi'nin mensubu olduğu seçim ittifakının lideri ve Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı İyad Allavi de yeniden sandığa gidilmesi için yapılan çağrılara katıldı.

Sadr ittifakından tepki

Seçimlerin tekrarlanması çağrılarına, 12 Mayıs'ta sandıktan birinci çıkan Sadr ittifakı ise tepki gösterdi. Şii lider Mukteda es Sadr'ın üst düzey yardımcılarından Dia el Asadi, ülkeyi seçimleri yinelemeye zorlamak amacıyla çıkarıldığını iddia ettiği yangını bir komplo olarak tanımladı.

ABD karşıtı söylemleriyle tanınan ve İran'ın da bölgede nüfuzunu artırmasına karşı çıkan Mukteda es Sadr ise Iraklılara birlik çağrısı yaptı. Sadr, "seçim sandıklarını yakmak ya da parlamentoda bir veya iki koltuk için seçimleri tekrarlatmak yerine, yeniden yapılanma için birlik olma zamanı" ifadesini kullandı.

Sadr ittifakı, oyların yeniden sayılmasına karar verilen parlamento oturumunu boykot etmişti. Liderlerin koalisyon hükümeti kurmak için yürüttüğü temaslar sürerken gerçekleşen oylamada, 328 sandalyeli parlamentoda 173 vekil yeniden sayım yapılması yönünde oy kullanmıştı. Yeniden sayıma karşı çıkan kesim, oylamada "evet" oyu verenlerin birçoğunun, 12 Mayıs seçimlerinde koltuğunu kaybetmiş vekiller olduğunu belirtiyor.

AFP,rtr,AP/,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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