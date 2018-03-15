Irak'ta sivillere yönelik şiddet azaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI) Irak'ta sivillere yönelik şiddet eylemlerinin azaldığını açıkladı. Misyonun açıkladığı verilere göre, bu yılın başından beri şiddet olaylarında ölen sivillerin sayısı yüzde 80 azaldı. 2018'in ilk beş ayında 477 Iraklı şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 2 bin 14'dü. Irak'taki şiddet olaylarıyla ilgili haberleri derleyerek ölü ve yaralı sayısın tespit eden Londra merkezli sivil toplum kuruluşu IBC de (Iraq Body Count) benzer verilere sahip.

BM misyonuna göre bu yılın ilk beş ayında yaralı sayısı yüzde 68,4 oranında gerileme kaydederek, 939'a geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 2 bin 977'ydi. Siyasi ya da dini şiddet saldırılarında yaşamını yitiren sivil kurbanların sayısı da bu yılın ilk beş ayında bin 818’e düştü. Geçen yılsa bu oran 7 bin 708'di. Dolayısıyla yüzde 76 oranında bir gerileme kaydedildi.

Irak'ta mayıs ayında Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından bu yana ilk kez genel seçimlerde büyük şiddet olayları yaşanmadı. Ramazan ayında da geçen yıllara oranla ölümcül saldırılar düzenlenmedi.

Irak'ta geçen yıl aralık ayında IŞİD'e karşı zafer kazanıldığı açıklanmıştı. IŞİD ülkede büyük oranda toprak kaybetmesine rağmen bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

AFP/ HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe