Irak'ta Sadr'ın listesi önde gidiyor

Irak'taki meclis genel seçimlerini Şii dini lider Mukteda el Sadr'ın listesinin kazanma olasılığı artıyor. Sadr'ın listesinin 16 vilayetten oy ayrımının tamamlandığı 6'sında önde gittiği seçim kurulu tarafından doğrulandı.

Tartışmalı bir lider olan 44 yaşındaki Sadr'ın Mehdi Ordusu 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Amerikan işgal kuvvetleriyle savaşmış, milis güçleri terör milisi IŞİD ile mücadeleye de katılmıştı.

Son yıllarda Irak'taki siyasi zümrenin en katı karşıtları arasında adı geçen Mukteda es Sadr seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadeleyi ve sosyal konuları öne çıkarmıştı. Sadr genel seçimler için komünistlerle ittifak kurmuştu. Adaylığını koymadığı için Sadr'ın başbakan seçilme ihtimali bulunmuyor. Hükümeti kurabilmesi için de koalisyon ortaklarına ihtiyacı olacak.

İkinci sırada Şii milisiyle yakınlığı olan ve İran ile sıkı işbirliği yapan seçim ittifakı geliyor. Başbakan Haydar el İbadi'nin ise üçüncü sırada olduğu açıklandı. İbadi'nin "Zafer Koalisyonu" şimdiye kadar sadece bir vilayette ilk sırayı aldı.

İki vilayette oy ayrımı henüz tamamlanmadı. 329 üyeli Irak meclisindeki sandalye dağılımı da kesinleşmedi. Irak'ta terör milisi IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra Cumartesi günü ilk kez genel seçimler yapıldı. Oylamaya katılma oranının yüzde 44,5'te kalmasına halkın siyasi partilerden bıkmasının neden olduğu belirtiliyor.

Mukteda es Sadr öncelikle yoksul halk kitlelerinin desteğini alıyor. Sadr taraftarları iki yıl önce Bağdat'ın merkezindeki meclis binasına saldırmıştı. Sadr reformlar için teknokratlar kabinesi kuracaklarını ve "yepyeni bir nesil yaratacaklarını" söylemişti.

Irak Başbakanı El İbadi

Irak'ın yeniden imarı aksıyor

Sadr İran'ın Irak'ın içişlerine karışmasına karşı çıkıyor. İran 2003 yılındaki Amerikan askeri müdahalesinden sonra meydana gelen otorite boşluğundan yararlanarak Irak'taki nüfuzunu arttırmıştı.

Seçimde başarılı olan seçim ittifaklarını kutlayan Başbakan Haydar el İbadi siyasi partileri işbirliği yapmaya çağırarak, "yolsuzluktan arındırılmış ve hiçbir yabancı ajandaya itaat etmeyen güçlü bir hükümet kurmaya hazır olduklarını" söyledi.

Mukteda es Sadr'ın listesi öncelikle meclise en çok üye veren başkent Bağdat'ta açık farkla önde gidiyor. Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Hadi el Amiri'nin listesi Basra'nın da dâhil olduğu dört vilayette birinci durumda. Şii milisi İran'ın Irak'taki uzantısı olarak adlandırılıyor.

Dört yıl önce başbakan seçilen İbadi seçim kampanyası sırasında IŞİD'in kendi hükümeti tarafından yenildiği tezini öne çıkarmış ve Şii çoğunlukla Sünnileri barıştırma vaadinde bulunmuştu.

Irak Başbakanı, aralık ayında IŞİD'in nihai bozguna uğratıldığını ilan etmişti. Savaş ve IŞİD ile mücadele Irak'ın geniş kesimlerinin harap olmasına yol açmıştı. Yeniden imar çalışmaları arzulanan hızla ilerlemiyor. Dünya Bankası hasar gören altyapı ve binaların onarımı için önümüzdeki yıllarda 88 milyar dolara ihtiyaç olacağını duyurmuştu. IŞİD hücrelerinin faal olduğu Irak'ta iki milyon kişi evlerinden uzakta yaşıyor.

DW, dpa/AG, EC

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