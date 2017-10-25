Irak′a 24 milyar euro yardım sözü | DÜNYA | DW | 14.02.2018

Uzun süredir IŞİD'e karşı mücadele veren Irak'ın yeniden inşası için Kuveyt'te yapılan donörler konferansında ülkeye yapılacak yardımlar açıklandı. Irak'a en büyük yardım taahüdü Türkiye, ev sahibi Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Irak'a yaklaşık beş milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'nda Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağımızı açıkladık. Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Ev sahibi Kuveyt iki milyar dolar, Suudi Arabistan bir buçuk milyar dolar, Katar ise bir milyar dolar yardım sözü verdi. Almanya Irak'a geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 350 milyon euro yardım gönderecek. Bu miktarın acil insani yardımların yanı sıra okul ve hastane yapımında kullanılması planlanıyor. Alman hükümeti bu sayede Almanya'daki Iraklıların ülkelerine dönmesine hazırlık yapıyor. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller Almanya'dan Irak'a dönecekler için başkent Bağdat ve Erbil'de danışma merkezleri açılacağını söyledi.

Alman Bakan: ABD'nin çekimserliği dikkate değer

Kuveyt'teki konferansta Irak'a yardım sözlerine rağmen uluslararası alanda yeterince dayanışma sergilenmediğini belirten Müller, "Genel olarak güçlü bir çekingenlik var" dedi. Irak'la daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiğini söyleyen Müller bu konuda özellikle "ABD'nin çekimser tavrının dikkate değer" olduğunu ifade etti. Müller, "Sadece on ülkenin yeniden inşa yardımlarının yüzde 90'ını üstlenmesi yetersiz" diye konuştu. New York Times ABD'nin Kuveyt'teki konferansta Irak'a yardım sözü vermeyeceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de uluslararası toplumu Irak'ın yeniden inşasına daha fazla katkı sağlamaya çağırdı. Guterres IŞİD'le mücadelenin büyük bir yıkıma neden olduğunu belirterek, IŞİD'e karşı savaştığı için dünyanın Iraklılara borçlu olduğunu ifade etti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, Irak'a insani yardım ve istikrarın sağlanması için 400 milyon euro yardım yapmak istediklerini söyledi.

Federica Mogherini

Irak'ın 88 milyar dolara ihtiyacı var

Dünya Bankası'nın verilerine göre ülkenin yeniden inşası için 88 milyar dolara ihtiyaç var. IŞİD'le üç yılı aşkın devam eden mücadelede özellikle ülkenin kuzey ve batısında yollar, hastaneler, okullar ve diğer yapılar ciddi biçimde hasar görmüş durumda. Ülkede iki buçuk milyon mülteci bulunuyor ve bu mülteciler ülkelerine dönemiyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi konferansın ülkesindeki canlanmanın başlangıcı olması gerektiğini söyleyerek, "Bugün bu konferansın Irak'ın çatışma meydanı değil, bir buluşma köprüsü olma düşüncesini güçlendirmek istiyoruz" dedi. Başbakan ülkesinin yolsuzlukla mücadeleye devam edeceğini, yolsuzluğun terörün güçlenmesinin nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Petrol zengini Irak petrol fiyatlarının düşük olması nedeniyle mali kriz yaşıyor. Ülkede ayrıca yolsuzluğun yaygın olması, yeniden inşa sürecini engelliyor. Irak Uluslararası Şeffaflık Örgütü‘nün (Transparency International) yolsuzluk algı endeksi sıralamasında 176 ülke arasında 166'ncı sırada.

dpa/HT,BK

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