 İnternete erişimde cinsiyet eşitliği çağrısı | YAŞAM | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

İnternete erişimde cinsiyet eşitliği çağrısı

BM ve AB yetkilileri cinsiyet eşitliği için çok daha fazla kadına internet erişimi sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Aksi halde kız çocukları ve kadınların "geri kalacağı" vurgulandı.

default

Dünya genelinde kadın ve erkekler eşit olabilmesinin bir yolu da internet kullanımından geçiyor. Uluslararası alanda çalışan uzmanlar, bu nedenle internet erişiminde cinsiyet eşitliği sağlanmasını istedi.

Brüksel’de Çarşamba günü bir araya gelen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu yetkilileri, dijital teknolojilerin herkesin kullanımına açılmasının önemini vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun uluslararası işbirliği ve kalkınmadan sorumlu üyesi Neven Mimica, dünya genelinde dört milyarın üzerinde kişinin internete erişimi olmadığını vurguladı. Mimica, "gelişmekte olan ülkelerdeki dijital uçurumu sonlandırmak, herkes için fayda sağlayacak daha varlıklı ve sürdürülebilir toplumlar oluşturmak için önemli” dedi.

Mimica, dijital teknolojilere olan erişimin cinsiyet eşitliği sağlanmasının anahtarı olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu yetkilisi ayrıca eğitim, yeterlilik ve sosyal engellerin yıkılması gerektiğini ifade etti.

"Yoksullukla mücadele sadece suya erişim sağlamak değildir"

Benzer görüşleri Brüksel'deki görüşmeye katılan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nden Phumzile Mlambo-Ngcuka da dillendirdi. Mlambo-Ngcuka, "kız çocukları ve kadınların internete erişimi yoksa, geri kalıyorlar" dedi.

BM yetkilisi, internete erişim imkanının öğrenme üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek yoksullukla sadece suya erişim sağlanarak ya da sıhhı tesisler oluşturularak mücadele edilmeyeceğini vurguladı. Mlambo-Ngcuka, her zaman teknolojinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

DW,KNA/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Cinsiyet kotası uygulaması işe yarıyor mu?

Almanya'da özel sektörde kadın yönetici sayısını artırmaya yönelik kota uygulaması 2 senedir yürürlükte. Uygulamayla şirketlerin denetim kurullarındaki kadın oranı artış gösterdi. (08.03.2018)  

BBC'nin Çin editöründen ücret eşitsizliği istifası

BBC'nin dört uluslararası editöründen biri olan Carrie Gracie, kadın ve erkek çalışanlara ödenen ücretler arasındaki eşitsizlik nedeniyle istifa etti. Gracie, BBC içi ve dışından birçok kişiden destek aldığını belirtti. (08.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İklim değişikliğinde kadın erkek eşitsizliği  

Benzer içerik

Symbolbild Weltfrauentag und Frauenrecht

Cinsiyet kotası uygulaması işe yarıyor mu? 08.03.2018

Almanya'da özel sektörde kadın yönetici sayısını artırmaya yönelik kota uygulaması 2 senedir yürürlükte. Uygulamayla şirketlerin denetim kurullarındaki kadın oranı artış gösterdi.

Weltwirtschaftsforum in Davos

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu Davos’ta 20.01.2017

Kadınlar çok uluslu şirketleri ve büyük ulusal ekonomileri yönetseler de temsil oranları çok düşük. Bu durum, Dünya Ekonomik Forumu’nda da masaya yatırılıyor. Ne var ki, forum katılımcılarının sadece yüzde 20’si kadın.

Symbolbild Stopp sexuelle Belästigung!

Eleştirel Erkeklik: 'Erkeklik' değişmeden şiddet bitmez 17.02.2018

Türkiye'de dövülen, cinsel istismara uğrayan ve öldürülen kadınlar için yine kadınlar mücadele veriyor. Ancak şiddete karşı çıkan erkekler de var ve onlara göre "erkeklik anlayışı" değişmek zorunda.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saudi Arabien: Fashionweek 2018 (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Suudi Arabistan'daki yaşam tarzına ilişkin dönüşüme yeni bir açılım daha eklendi. Riyad'da ilk Arap Moda Haftası düzenleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Doğanın ağır sıkletleri

Dünyanın dört bir yanında kimisi en büyük, kimisi en ağır, kimisi en uzun değişik hayvan türleri var. Listede yer alanların birkaçı sizi şaşırtabilir. 