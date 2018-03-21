 İnternet denetimine sosyal medyada tepki | TÜRKİYE | DW | 22.03.2018
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TÜRKİYE

İnternet denetimine sosyal medyada tepki

İnternetin RTÜK denetimi altına girmesini öngören yasal düzenleme TBMM'den geçti. Yeni yasal düzenlemeye sosyal medyada tepkiler var.

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Türkiye'de internet üzerinden yapılan yayınların Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenmesini öngören yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alacak.

Düzenlemeye göre, kuruluşların internet ortamında yayın yapabilmesi için RTÜK'ten yayın lisansı, platform yöneticilerinin ayrıca yayın iletim yetkisi alması gerekiyor. Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra altı ay içinde de RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortak bir yönetmelik hazırlaması öngörülüyor.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getirilmesi planı Türkiye'de sansür tartışmalarını da beraberinde getirmişti. İnternet üzerinden eleştirel yayın yapan platformların yasal düzenlemeden etkileneceği tahmin ediliyor.

Daha fazlasını okumak için: İnternete RTÜK denetimi sansür mü getirecek?

Yasal düzenleme sosyal medyada da tepkilere yol açtı. İnternet hukuku alanında uzman Bilgi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Yaman Akdeniz, Twitter paylaşımında "Çember daraldı" ifadesini kullandı.

Gazeteci Sezin Öney ise TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyi Rusya'daki uygulamalarla karşılaştırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Tuncay Özkan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istediği tek sesli medya düzeninin" oluştuğu yorumunu yaptı.

Bir başka gazeteci Elif Ilgaz da internete getirilecek olan denetimin basın özgürlüğüne bir darbe olduğuna işaret etti:

DW/HS,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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