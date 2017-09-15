 İngiltere′de patlama: En az 4 ölü | DÜNYA | DW | 26.02.2018
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DÜNYA

İngiltere'de patlama: En az 4 ölü

İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada meydana gelen patlama ve çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Großbritannien Explosion in Leicester (picture-alliance/AP Photo/Gem News)

İngiliz polisi, Leicester kentindeki üç katlı bir binada Pazar gecesi meydana gelen patlama ve çıkan yangında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Leicestershire Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Şu anda dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, biri ağır olmak üzere dört kişi ise hastanede tedavi altında" ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkilileri patlamanın terör bağlantısı olduğu yönünde ise şu an için herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. İtfaiye görevlileri gece boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele verdi.

Patlamanın yaşandığı binaya çok sayıda ambulans itfaiye ekibi gönderildi.

Patlamanın yaşandığı binaya çok sayıda ambulans itfaiye ekibi gönderildi.

Polis şefi Shane O'Neill  ölü sayısının artabileceği uyarısını yaptı. O'Neill "Henüz bulunamamış insanlar olabileceğin düşünüyoruz, olası kayıplara ulaşmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu. 

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada geçen Haziran'da bir buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın 79 kişinin ölümüne neden olmuştu. Ölümcül yangının ardından, yangının hızla yayılmasına neden olan ön cephe kaplaması nedeniyle ülkede yoğun güvenlik tartışmaları yaşanmıştı.  

 

AFP,Reuters/BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

 

 

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