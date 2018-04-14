 İngiltere ve ABD′den uyarı: Rusya siber saldırı düzenleyebilir | DÜNYA | DW | 17.04.2018
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DÜNYA

İngiltere ve ABD'den uyarı: Rusya siber saldırı düzenleyebilir

İngiltere ve ABD, Rus hacker gruplarının küresel çapta etkili olacak bir siber saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Saldırının dünya genelinde milyonlarca bilgisayarı etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.

Symbolbild Cyberattacke Russland (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI ) ve Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı Rusya’nın küresel çapta bir siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Yapılan ortak açıklamada gizli servislerin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, kullanılan yöntemlerin ayrıntılarına ve Rus bilgisayar korsanlarının büyük bir oranda internet ağlarının alt yapısına sızdığına yer verildi.

Uzmanlar bu hazırlıkların, bir siber saldırı ihtimalini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Rus hacker gruplarının hazırlığını yaptığı iddia edilen siber saldırının, Suriye'deki gelişmelerle ilgisinin olmadığı belirtildi.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yetkilisi Ciaran Martin yaptığı açıklamada, Rusya'nın sanal ortamdaki saldırgan tavrıyla mücadele için önemli bir dönemde olduklarını ifade etti. Ciaran, dünya genelinde milyonlarca bilgisayarın Rusya’nın olası saldırısının hedefinde olduğuna dikkat çekti.

"Rusya'nın hazırlıklarını engellemeye çalışıyoruz"

Rusya’nın siber saldırı ihtimalini bertaraf etmek için uluslararası partnerlerle çalışmalar yapıldığını ifade eden İngiliz yetkili, hedeflerinin, "Rusya’nın kabul edilemeyecek saldırganlığını" engellemek olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray’ın Siber Güvenlik Birimi Başkan Yardımcısı Rob Joyce, "Bu, düşmanın elindeki kuvvetli bir silah" şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre Cisco Smart Install SMI işletim sistemi bulunan, Jenerik Yönlendirici Kapsülleme protokollerine sahip bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.

İngiltere ve ABD, 2017 yılındaki NotPetya adlı siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Siber saldırı nedeniyle milyarlarca pound zarara yol açmıştı. Rusya kendisine yönelik suçlamaları geri çevirmişti. Yine Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği öne sürülüyor. Bu konuda Rus yetkililer ile Donald Trump'ın kampanya ekibi arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

DW,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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