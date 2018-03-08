 İngiltere ile Rusya arasında ″zehirli″ atışma | DÜNYA | DW | 12.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İngiltere ile Rusya arasında "zehirli" atışma

İngiltere Başbakanı May, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Moskova ise bu suçlamayı "provokasyon" olarak niteledi.

default

İngiltere Başbakanı Theresa May

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de uğradıkları sinir gazı saldırısında zehirlenmeleri nedeniyle Londra-Moskova hattında yaşanan gerginlik sürüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin 66 yaşındaki Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardığını" açıkladı.

Moskova'ya olayla ilgili izahatta bulunması için Salı gününün sonuna kadar süre veren May, saldırıda kullanılan sinir gazının Rusya tarafından geliştirilen bir tür olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'nın Noviçok olarak bilinen bu tip sinir gazlarını geçmişte de kullandığını belirten İngiltere Başbakanı, Rusya'nın devlet destekli suikastlar konusunda sabıkalı olduğunu ve Skripal gibi taraf değiştiren kişileri meşru hedef olarak gördüğünü iddia etti.

Rusya'dan tepki

May'in sözlerine Moskova'nın yanıtı gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "sirk şovu" diye nitelediği açıklamaları "provokasyona dayalı bir siyasi kampanyanın parçası" olarak tanımladı.

Sergey Skripal ve kızı Yulya

Sergey Skripal ve kızı Yulya

Rusya Spor Bakanlığı ise "Rusya'da bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası başlamadan önce, Batı medyasının Rusya'nın itibarını sarsmak ve bu spor etkinliğine yapacağımız ev sahipliğine olan güveni yıkmak için büyük çaplı bir kampanya başlatacağı konusunda defaatle uyarıda bulunmuştuk" açıklamasını yayımladı. Bakanlık, İngilizlerin 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanan Rusya'yı "bir türlü affedemediğini" belirtti.

May geçen hafta Sergey Skripal ve kızının zehrilendiği saldırı nedeniyle Rusya'da Haziran ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nın devlet erkânı ve yetkililerce boykot edilmesini önermişti.

Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki casus değişiminde bu ülkeye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Eski Rus ajanı zehirleyen gaz bulundu

İngiltere'de bilinci kapalı bir şekilde bulunan eski Rus ajanının sinir gazı ile zehirlendiği tespit edildi. Rusya ise İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapan Skripal’in zehirlenmesinde rolü olmadığını açıkladı. (08.03.2018)  

Eski Rus ajanı İngiltere'de yoğun bakımda

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı, bilinçsiz bir şekilde bulunmasının ardından yoğun bakıma alındı. İngiliz basınına göre Rus casusların ismini İngiliz istibaratına veren eski ajan, bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi. (06.03.2018)  

Benzer içerik

Großbritannien Untersuchungen zum Fall Salisbury

Eski Rus ajanı zehirleyen gaz bulundu 08.03.2018

İngiltere'de bilinci kapalı bir şekilde bulunan eski Rus ajanının sinir gazı ile zehirlendiği tespit edildi. Rusya ise İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapan Skripal’in zehirlenmesinde rolü olmadığını açıkladı.

UK Bildschirm mit Videobild von Sergei Skripal

Eski Rus ajanı İngiltere'de yoğun bakımda 06.03.2018

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı, bilinçsiz bir şekilde bulunmasının ardından yoğun bakıma alındı. İngiliz basınına göre Rus casusların ismini İngiliz istibaratına veren eski ajan, bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi.

Deutschland Systema-Training in Bonn Russian Martial Arts Üben von Rollen

"Putin'in gizli birlikleri emir bekliyor" 19.04.2016

Gazeteci Boris Reitschuster, son kitabında Almanya'da Putin'e bağlı dövüş sporları eğitimi alan gizli birlikler olduğunu iddia ediyor. Gazeteci, şimdiki dönemin Soğuk Savaş'ı andırdığı görüşünde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'den Suriye uyarısı: Harekete geçmeye hazırız

Suriye'deki kimyasal saldırıların sonlandırılması için gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu açıklayan ABD, bu konuda "özellikle" Şam rejimini uyardığını duyurdu. 

FOTO-GALERİ

Pritzker Architektur Preis | Projekt von Balkrishna Doshi (picture-alliance/AP Photo/Vastushilpa Foundation/Pritzker Architecture Prize)

Pritzker ödüllü mimarlar ve eserleri

Mimarinin Nobel Ödülü olarak bilinen Pritzker bu yıl 40'ncı kez verildi. Ödülü son yıllarda kazanan mimarları derledik. 