 İngiliz Milletler Topluluğu’nun yeni başkanı Prens Charles olacak | AVRUPA | DW | 20.04.2018
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AVRUPA

İngiliz Milletler Topluluğu’nun yeni başkanı Prens Charles olacak

İngiliz Milletler Topluluğu'nun yeni başkanının İngiltere Veliaht Prensi Charles olacağı açıklandı.

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Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin İngiliz Milletler Topluluğu ve halklarını desteklemedeki rolünü takdir ediyoruz" denilerek, 53 üyeli topluluğun yeni başkanının 69 yaşındaki Galler Prensi Charles olacağı duyuruldu. Charles‘ın, annesi 2. Elizabeth'ten başkanlığı ne zaman devralacağı ise belirtilmedi.

1949 yılında kurulan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başında 1952'den beri Kraliçe 2. Elizabeth bulunuyor.

May: Prens Charles onurlu bir destekçidir

İngiltere Başbakanı Therasa May kararın duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, Prens Charles'ın 40 yılı aşkın süredir İngiliz Milletler Topluluğu'nun onurlu bir destekçisi olduğunu belirtti. May, ayrıca söz konusu toplantıda "topluluğun 53 liderinin herkes için daha istikrarlı, müreffeh, güvenli ve adil bir gelecek sağlamaya yardımcı olacak ortak taahhütler konusunda mutabık kaldığını" ifade etti.

Cumartesi günü 93 yaşına girecek olan Kraliçe 2. Elizabeth, "İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir gün 1949 yılında babasının başlattığı önemli görevi Galler Prensi'nin devam ettirmesi yönünde karar alacağını umut ettiğini" söylemişti.

Sembolik bir görev olan İngiliz Milletler Topluluğu başkanlığı veraset yoluyla devredilmiyor. Göreve kimin geleceğini çoğu eski İngiliz sömürgesi olan 53 ülkenin temsilcileri belirliyor. Geçen hafta, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 2. Elizabeth'in görevi bırakması hâlinde dönüşümlü başkanlık sistemine geçilmesini önermişti.

dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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