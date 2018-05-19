İngiliz Kraliyetinde düğün heyecanı

İngiliz Kraliyet ailesinin taht sıralamasında altıncı olan Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle bugün evleniyor. Kraliyet ailesindeki düğün bazılarında tatlı bir heyecan, bazılarında ise şatafatlı hazırlıklar ve yoğun medya ilgisi nedeniyle bezginlik yarattı.

İlişkileri, evlilik kararları ve evlilik hazırlıkları dünya basınında yakından takip edilen ikilinin düğününe ilişkin ülke içinde farklı görüşler hakim. Bir yanda Kraliyet ailesinin yanında duranlar ve düğünü destekleyenler, diğer yanda ise Monarşi’ye karşı olanlar ve bu nedenle düğün masraflarının vatandaşların vergilerinden karşılanacak olmasına itiraz edenler bulunuyor.

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Meghan Markle Londra'ya 30 kilometre mesafedeki Windsor kentindeki St. George Şapeli'nde evlenecek.

St. George Şapeli

Meghan Markle, Nisan ayında İngiltere'de yeniden vaftiz edilmişti. Çünkü İngiliz Kraliyet ailesi mensubu olabilmek için İngiltere topraklarında vaftiz edilmiş olmak gerekiyor.

Şapelde 600 kişinin devet edildiği nikahın kıyılmasının ardından çift Windsor Şatosu’na geçecek. Çiftin Windsor Şatosu öncesindeki faytonlu geçidini 2 bin 640 kişi izleyebilecek.

Akşam ise Frogmore House’da 200 kişinin davet edildiği özel bir resepsiyon yapılacak. Bu özel resepsiyona siyasetçilerin davet edilmemesi kararı alınmıştı. Dolayısıyla davetliler arasında İngiltere Başbakanı Therasa May ya da ABD Başkanı Donald Trump gibi isimler bulunmuyor.

Gelinliğe dair ipucu yok

Meghan Markle’ın gelinliği ise sır gibi saklanıyor. Sadece düğün pastasının kimin tarafından hazırlanacağı açıklandı. Görkemli pastayı Londra’daki bir Amerikalı pastacı olan Claire Ptak’ın hazırlayacağı duyuruldu. Pastanın limonlu ve mürver ağacı çiçeğinden hazırlanacağı belirtiliyor.

Kraliyet ailesi hayranları düğünden günler önce Windsor'da konaklamaya başladı

Prens Harry ve Meghan Markle düğün hediyesi istemiyor. Bunun yerine davetlilerin bir takım hayır organizasyonlarına bağış yapmalarını istiyorlar. Bunun için de yedi organizasyon önerisinde bulundular.

Polis, Cumartesi günü Windsor Şatosu'na yaklaşık 100 bin kişinin gideceğini tahmin ediyor. Ziyaretçilerin yüksek güvenlik önlemlerini hesaba katması gerekecek.

Düğün nedeniyle bir çok cadde kapatılacak. Düğün kentteki dev ekranlardan yayınlanacak ve sokakları dolduranlara yiyecek ve içecek servisleri de yapılacak. Ayrıca halkın kutlamalara dahil olabilmesi için İngiltere ve Galler'de bar ve pubların gece saat 01:00'e kadar açık kalmasına izin veriliyor.

İngilizlerin yüzde 46’sının umurunda değil

Ancak İngiltere'de Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle’ın düğünüyle ilgilenmeyenlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. İngiliz YouGov kamuoyu araştırma şirketinin 8 ile 9 Mayıs tarihleri arasında bin 684 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre İngilizlerin yüzde 46’sı Harry ve Meghan’ın düğününü umursamıyor.

Ankete katılanların üçte biri ise düğün nedeniyle sevinç yaşıyor. Katılımcıların yüzde 12’si düğün nedeniyle gururlanırken, yüzde 4'ü sadece düğün yemekleriyle ilgileniyor. Yine ankete katılanların yüzde 4’ü düğün nedeniyle öfkeliyken, yüzde 3’ü de düğünü utandırıcı bulduklarını belirtiyor.

"Güvenlik masrafını Kraliyet ailesi ödesin"

Düğün kortejine katılmak için hazırlananların yanı sıra düğünü protesto etmeye hazırlananlar da var. Çünkü düğünde güvenliğin sağlanması için alınacak önlemler vergi mükellefleri tarafından ödenecek. Güvenlik önlemlerinin yaklaşık sekiz milyon euroya mal olacağı belirtiliyor.

Monarşinin bitirilmesinden yana olan "Cumhuriyet" adlı organizasyondan Graham Smith, Belfast Telegraph gazetesine düğünle ilgili yaptığı açıklamada, bunun özel bir düğün olduğunu belirtti. Bu nedenle geniş kitlelerin katılımıyla önemli güvenlik önlemleri altında yapılmak istenen bu düğünün Kraliyet ailesi tarafından finanse edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Graham, Prens Harry ve Meghan Markle'ın faytonlu geçidi sırasında barışçıl protestoların sınırlandırılmamasını talep etti. Prens William ve Kate Middleton’ın 2011 yılındaki düğünü sırasında, düğünü protesto edenlerden gözaltına alınanlar olmuştu.

Düğün karşıtları sosyal medya üzerinden de kampanyalar düzenliyor. Facebook ‘da "Kraliyet düğününe boykot" ve "Anti Kraliyet Düğünü" adında sayfalar açıldı. Twitter’da ise #AntiRoyal etiketi altında paylaşımlar yapılıyor.

DW,dpa,AFP/GA,BK

©Deutsche Welle Türkçe