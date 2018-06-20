 İnce: Siyasi mücadele sürecek | TÜRKİYE | DW | 25.06.2018

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TÜRKİYE

İnce: Siyasi mücadele sürecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce seçim sonrası ilk açıklamasında sonucu kabul ettiklerini söyledi. Siyasete devam edeceğini belirten İnce, "Türkiye herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Muharrem İnce (DW/H. Köylü)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün CHP Genel Merkezi’nde beklenen ilk açıklamasını yaptı. İnce basın toplantısına başlamadan önce "üç büyük kentteki mitingi yayınlamayan TRT'nin burada işi yok" diyerek, TRT çalışanlarının basın toplantısından çıkmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici sonuçlara göre yüzde 30,6 oy alan Muharrem İnce açıklamasına, sosyal medyada kendisine yönelik yayılan iddialara ilişkin yanıt vererek başladı. İnce, "Dolaşan asparagas haberlerle başlayayım, beni kimse tehdit etmedi. Eşimi kaçırmışlar, bunlar birkaç şizofrenin işidir. Böyle bir şey yok. Bir kere bunu kapatalım" dedi. 

Erdoğan'a seslendi: Herkesin Cumhurbaşkanı olun

İnce 15 milyon seçmenin kendisine oy verdiğine dikkat çekerek bundan böyle hedefinin bu oyları 30 milyona çıkarmak olduğunu belirtti. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Erdoğan lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayın. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olun" şeklinde konuştu.

"Bu seçim, ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçimdir" diyen Muharrem İnce, herşeyden önce seçimlere kan bulaşmış olduğunu hatırlatarak, Suruç ve Erzurum’da yaşayanların bu kanlı seçimi tarihe kaydettiklerini ifade etti.

Seçim sonuçlarına yönelik açıklanmayı bekleyen noktalar olduğunu söyleyen İnce, bu seçimlerde "hayır" bloğunun16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumunun gerisinde oy almasının açıklanması gereken bir nokta olduğuna dikkat çekti.

"Sonucu değiştirecek farklılıklar yok"

Seçim sonuçlarından çıkarılması gereken dersler olduğunu belirten İnce, "Sandıklarda çeşitli usulsuzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız can siper oldu. Kararlılıklarını biliyoruz, hepsine teşekkür ediyoruz. Islak imzalı tutanaklarda bizim görevlilerimizin imzası bulunuyor. Bunlar bizim için gerçek sonuçlardır. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek durumda değildir" diyerek, seçim sonuçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Seçim sonrası başlayan rejimin Türkiye için tehlikeli olduğuna dikkat çeken İnce, bu tehlikenin bedelinin ödenmek zorunda kalınacağını ifade etti. Parlamenter sistemle bağın koparıldığını söyleyen Muharrem İnce, "Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olacak, tam anlamıyla bir tek adam rejimi olacaktır" diye konuştu.

"Sorunun nedeni sorunu çözemez"

İçinde bulunulan koşullarda Erdoğan yönetiminin varlığını sürdüremeyeceğini ifade eden İnce, "Sorunlarımızın nedeni olarak sorunlarımızı çözmelerini beklemek işin doğasına aykırıdır" dedi.

Her üç vatandaştan birinin oyunu almış biri olarak tüm vatandaşların takdirini kazanma çabasını sürdüreceğini belirten İnce, Türkiye'nin herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Muharrem İnce bunun için milletvekili olması gerekmediğini de hatırlatarak, farklı şekillerde mücadele sürüdürülebileceğine dikkat çekti.

Açık arayı kabul etmeyip ne yapacaksın?

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, parti içi konulara dair soruları yanıtlamayacağının altını çizdi. İnce, seçim sonuçlarına yönelik soruya, "Oy çaldılar mı evet, ama 10 milyon mu çaldılar? Hayır. Arada on milyon fark var" dedi. Açık ara bir durum olduğunu ve bunun kabul edilmesi gerektiğini ifade eden İnce, "Galip geleni kutlayamayacaksan yarışa girmeyeceksin" diye konuştu.

DW/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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