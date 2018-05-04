 İnce: Gençlere burs verilecek, siyasetçiler bilim konuşacak | TÜRKİYE | DW | 07.05.2018
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TÜRKİYE

İnce: Gençlere burs verilecek, siyasetçiler bilim konuşacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs verme vaadinde bulundu. İnce ayrıca siyasetin gündemine bilimi getireceğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdiği Yalova milletvekili Muharrem İnce, seçim vaatlerini açıkladı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İnce, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs ve Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de gençlere 500'er lira ihtiyaç bursu verileceğini söyledi.

İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz" dedi. İnce, 19 Mayıs'ta verilecek bursun "Gençlik Bursu", 29 Ekim'de verilecek olanın ise "Cumhuriyet Bursu" ismini taşıyacağını belirtti.

"Sarayı halka açacağım"

İnce gençlere verilecek bursun kaynağına ilişkin de şu sözleri sarf etti:

"Bu parayı nereden bulacaksın diye soranlara: Sarayı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra kapatacağım. Edeceğim tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. 6 ay sonra da sarayı, üniversite sınavında ilk 5 bine giren en zeki çocuklara vereceğim. Bu memleketin en akıllı çocukları orada okuyacak, orayı bir bilim merkezi yapacağım."

Siyasette kullanılan dili değiştirme sözü veren İnce, "siyasetçilerin bilim, gelecek, mutluluk, huzur, barış konuşacağını" söyledi. İnce, "İlk kez kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanının dili bu olunca, Türkiye'nin gündemi de bu olacak" dedi.

CHP'nin adayı İnce, Cumhurbaşkanına hakaret davalarına da son vereceğini söyledi. İnce, "Meydanlarda bağırıp çağrılmayacağı için cumhurbaşkanına hakaret de edilmeyecek. Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağız. Eleştirirse eleştirir, hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece" diye konuştu.

Adaylarla randevu

Öte yandan İnce, başarı dileklerini iletmek için cumhurbaşkanı adayları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan randevu talebinde bulunduğunu kaydetti. İnce, "Selahattin Demirtaş'tan randevu istemedik, Adalet Bakanlığı'ndan izin istedim. Çarşamba Demirtaş'ı ziyaret edeceğim" dedi.

Karamollaoğlu'nu Pazartesi günü TSİ 17.30'da ziyaret edeceğini söyleyen İnce, "İmza işini herhalde halletti. İmza işinde sıkıntısı da olursa, benim ailem bin kişiliktir. Bin imza orada, kenarda duruyor. İstediği takdirde ailemin imzalarını kendisine verebilirim" şeklinde konuştu.

DW/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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