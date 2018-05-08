İnce Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerdeki rakibi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba günü cezaevinde ziyaret etti.

Edirne İstasyon Meydanı'nda TSİ 16:00'da düzenleyeceği miting için kente giden İnce'nin Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

İnce'nin ziyareti öncesinde cezaevine yaklaşık dört kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada İnce, "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum" dedi. İnce, Edirne'de düzenlediği mitingde ise bu akşam Erdoğan'la görüşeceğini duyurdu. İnce, "Bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğiz" dedi.

DW/BÜ,ÖA

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