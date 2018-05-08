 İnce Demirtaş′ı cezaevinde ziyaret etti | TÜRKİYE | DW | 09.05.2018
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TÜRKİYE

İnce Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerindeki rakipleri Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun ardından Selahattin Demirtaş'la görüştü. İnce, bu akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.

Muharrem İnce

Muharrem İnce

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs verme vaadinde bulundu. İnce ayrıca siyasetin gündemine bilimi getireceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerdeki rakibi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba günü cezaevinde ziyaret etti.

Edirne İstasyon Meydanı'nda TSİ 16:00'da düzenleyeceği miting için kente giden İnce'nin Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

İnce'nin ziyareti öncesinde cezaevine yaklaşık dört kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada İnce, "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum" dedi. İnce, Edirne'de düzenlediği mitingde ise bu akşam Erdoğan'la görüşeceğini duyurdu. İnce, "Bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğiz" dedi.

DW/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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