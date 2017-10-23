"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısında büyük artış

Almanya'da çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu bir grup olan "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) hareketinin üye sayısında bir yılda yüzde 50'inin üzerinde artış olduğu saptandı. Alman Focus dergisinin eyaletlerin iç istihbarat dairelerine dayanarak verdiği haberde, grubun üye sayısının 15 bin 600'e yükseldiği not edildi.

Alman güvenlik birimleri 2017 yılının başında "İmparatorluk Vatandaşları" hareketinin üye ve yandaşlarının Almanya çapında 10 bin kişiden oluştuğunu tahmin ediyordu.

Alman istihbaratı harekete bağlı en büyük grubun 3 bin 500 kişi ile Bavyera'da olduğunu kaydediyor. Bunu Baden-Württemberg'de 2 bin 500, Kuzey Ren Vestfalya'da 2 bin 200, Aşağı Saksonya'da bin 400 ve Saksonya eyaletinde bin 300 üye izliyor.

Almanya'nın doğusunda ordu kurmayı planlıyorlar

Focus dergisinin haberine göre "İmparatorluk Vatandaşları" hareketinin içindeki bir grup Almanya'nın doğusunda kendi ordusunu kurmayı da planlıyor. Almanya'nın birçok eyaletinden aşırı sağcı grupların gizlice buluşarak bir askeri örgüt oluşturma planları üzerine konuştuklarını açıklayan Alman istihbaratının üst düzey bir yetkilisinin "Bu kişiler kendi ifadelerine göre bilinmeyen bir gün için hazırlık yapıyor" dediği de Focus'ta yayımlandı.

"İmparatorluk Vatandaşları" hareketinin ayrıca yasal ve yasadışı yoldan büyük ölçüde silah sağladığı, binden fazla üyenin bir ya da birden fazla silah ruhsatına sahip olduğu bildirildi.

Oluşumun adı neden "İmparatorluk Vatandaşları"?

"İmparatorluk Vatandaşları", çoğunluğunu aşırı sağcı görüşlü kişilerin oluşturduğu, tek tek gruplar halinde faaliyette bulunan bir oluşum. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan grup, Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturan üyeler, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

Hareketin şiddet eylemleri düzenlemesi ve bir polis memurunu öldürmesi üzerine "İmparatorluk Vatandaşları", Alman İç İstihbarat Teşkilatı tarafından son bir yıldan bu yana yakından takip edilmeye başlamıştı.

dpa, dw /ÇA,ÖA

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