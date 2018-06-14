İltica çatlağı sonrası Merkel'den Avrupa'da çözüm arayışı

Sıkı mülteci politikaları uygulamadığı gerekçesiyle kardeş partisi CSU tarafından eleştirilen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, sığınmacı krizinden etkilenen bazı Avrupa ülkeleriyle özel bir görüşme yapmak istediği bildirildi. Alman Bild gazetesi, 28-29 Haziran'da Avrupa Birliği liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde Merkel'in konuyu ele almak istediğini belirtti.

Avrupa Birliği ülkelerinden hükümet kaynaklarını haberine kaynak gösteren Bild, Merkel'in Yunanistan, İtalya ve Avusturya ile çözüm seçeneklerini görüşmek istediğini bildirdi.

Gazeteye konuşan İtalyan hükümetinden bir yetkili, "Henüz bir anlaşma sağlamadık. Plan aşamasında. Ayrıca bu özel zirvenin ne zaman olacağı da belirsiz" dedi. Toplantıya İspanya ve Balkan ülkelerinin katılıp katılmayacağının belirsiz olduğu da aktarıldı.

Konuya ilişkin Reuters'da yer alan habere göre Merkel, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle Türkiye'yle AB arasında 2016'da varılan mülteci anlaşmasına benzer ikili anlaşmalar sağlamanın peşinde. Merkel'in, mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı kardeş partisi CSU'dan iki hafta süre istediği belirtiliyor.

Görüşmeye ilişkin Berlin'den resmi açıklama ise Twitter üzerinden geldi. Merkel hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, mülteci politikası konusunda özel bir zirvenin planlanmadığını duyurdu. Böyle bir zirvenin hazırlanmasının AB kurumlarının görevi olduğunu belirten Seibert, "Ama tabii ki hükümet, bazı üye ülkelerle ve Avrupa Komisyonu ile bu bağlamda görüşmeler yürütüyor" diye ekledi.

Hükümetteki sığınmacı çatlağı

Merkel'in Avrupalı ülkelerle görüşme hamlesi, Almanya'nın göçmen politikasını ve sınır kontrolünü sıkılaştırmak isteyen İçişleri Bakanı ve CSU lideri Horst Seehofer'le fikir ayrılığı yaşadığı bir dönemde geldi.

İltica yasasında reform yapmak isteyen Seehofer'in mülteci planı, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan, sınırdışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların reddedilmesini içeriyor.

Seehofer Merkel'le çalışmak istemiyor mu?

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Seehofer, Merkel'le yaşadığı fikir ayrılığını Alman basınına değerlendirdi. Bild gazetesinde yer alan bir başka habere göre Seehofer, muhafazakar bloku bölmek istemediğini söyledi. Seehofer, "CSU içerisinde kimse Merkel'i devirme, CDU/CSU ortaklığını bitirme ve koalisyonu patlatmak peşinde değil. Sınırlarımızda reddedilen mülteciler konusuna nihayet sürdürülebilir bir çözüm bulmak istiyoruz" dedi.

Welt am Sonntag gazetesinde yer alan haberde ise Seehofer'in Merkel'le çalışma konusunda tereddütleri olduğu iddiası dile getirildi. Gazete haberinde, Seehofer parti üyeleri ile Perşembe günü yaptığı kapalı görüşmede iki kez "Bu kadınla artık daha fazla çalışamayacağını" söylediğinin iddia edildiğini yazdı. İddia, görüşmeye katılan partililere dayandırıldı.

Seehofer, Merkel hükümetinin 2015'ten bu yana uyguladığı mültecilere yönelik "açık kapı" politikasına karşı olan isimler arasında yer alıyor.

Seehofer'in planının mülteci krizinin yükünü komşu ülkelere yıkmak anlamına geleceği için karşı çıkan Merkel ise konuya ay sonunda Brüksel'de yapılacak zirvede Avrupa Birliği seviyesinde bir çözüm aranmasını istiyor.

rtr,dpa/ÖA,CÖ

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