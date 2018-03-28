 İlk sonuçlara göre seçimin galibi Sisi | DÜNYA | DW | 29.03.2018
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DÜNYA

İlk sonuçlara göre seçimin galibi Sisi

Mısır'da üç gün süren devlet başkanlığı seçimlerinden gelen ilk sonuçlara göre galip gelen isim görevdeki Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi. Seçimlerde tek rakibi, Sisi'yi destek veren işadamı Musa Mustafa Musa'ydı.

Ägypten Präsidentenwahl (picture-alliance/NurPhoto/F. El-Geziry)

Mısır'daki devlet başkanlığı seçimlerinde iki aday yarıştı

Mısır'daki devlet başkanlığı seçimlerinden gelen ilk sonuçlara göre seçimin galibi görevdeki Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi oldu.

Uluslararası haber ajansı AFP'nin devlete ait gazeteler Akhbar el-Yom ve Al-Ahram ile MENA haber ajansına dayandırdığı haberine göre Sisi, devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 92'sini alarak kazandı.

Tek rakibi kendisini desteleyen işadamı Musa Mustafa Musa olan Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Merak edilen, halkın Sisi'ye olan desteğini göstermesi açısından seçime katılım oranıydı.

AFP, aynı kaynaklara dayandırarak seçime katılım oranı yüzde 40 olarak duyurdu. Reuters haber ajansı ise seçimi gözlemleyen iki kaynağa dayandırdığı haberinde katılım oranını yüzde 40'ın altında olarak açıkladı.

Sisi, 2014'teki devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 97'sini almıştı. Önceki seçimlerde katılım oranı yüzde 47'ydi.

Sisi'nin diğer rakipleri, baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimlere katılmamıştı.

Pazartesi günü başlayan ve Çarşamba akşamı sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala seçim kurulunun seçmenlerin sandığa gitmesi için yaptığı çağrı ile bir saat uzatılan seçimlerin resmi sonuçlar 2 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Sandıkların kapanmasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Sisi, "Mısırlı kitlelerin sesi şüphesiz ki milletimizin iradesinin hiçbir zayıflık bilmeden hayata geçeceği gerçeğine şahit olacaktır" dedi.

Sisi, 2013 yılında Genelkurmay Başkanıyken ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi'yi darbeyle görevden alarak başa gelmişti.

AFP,rtr/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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