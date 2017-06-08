 İlk insan ne zaman Afrika′dan göç etti? | YAŞAM | DW | 01.02.2018
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YAŞAM

İlk insan ne zaman Afrika'dan göç etti?

Arkeolojik bulgular ilk insanın çok daha erken dönemde Afrika'dan dünyaya yayılmış olabileceğini gösteriyor.

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Hindistan'da bulunan taş aletler

Hindistan'da bulunan taştan aletler üzerinde yapılan incelemeler, insanoğlunun sanıldığından çok daha erken tarihlerde Afrika kıtasından yeryüzüne dağılmış olabileceğini gösteriyor. Hint ve Fransız bilim insanları Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki arkeolojik kazı bölgesinde bulunan 7 bin 200'ün üzerindeki taşın 172 bin ila 385 bin yıl önce yapılmış olabileceği görüşünde. Uzmanlar tarafından yapılan son keşiflerin insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirebileceği belirtiliyor.

Homo Sapiens adı verilen ilk insanların 300 bin yıl önce Afrika kıtasından bütün dünyaya yayıldıkları tahmin edilmekle birlikte göçün ne zaman ve hangi yollardan yapıldığına dair görüş ayrılıkları bulunuyor.

İsrail'de bulunan çene kemiği Afrika'dan çıkışın 180 bin yıl öncesine dayandığı tezini güçlendirmiş olsa da Nature dergisinde yayımlanan araştırma, göçün çok daha erken başlamış olabileceğini ortaya çıkardı. Arkeoloji uzmanları buldukları taştan aletlerin düşünme yetisine sahip ellerden çıkmış olması gerektiğini ve 400 bin yıl öncesine dayanan aletlerden çok daha kullanışlı olduğunu belirtiyor.

Symbolbild Homo Sapiens Schädel eines Menschen

Modern insanın 'Hominin' olarak adlandırılan ataları bundan 1 milyon 750 bin yıl önce ağır taş alet yapabiliyorlardı. Afrika ve Avrupa'daki ilk insan neslinin bundan 300 ila 400 bin yıl önce yaptığı mızrak uçları bulunmuştu. Araştırmacılar, şimdiye kadar 125 bin yıl önce Hindistan'a ulaştığı tahmin edilen ilk insanların Afrika'dan göçün başladığı dönemde de Hindistan'da yaşadığını belirtiyorlar.

Nature dergisindeki makalede, göçün çok daha erken başladığı veya Hindistan'ın orta Paleolitik çağda geçirdiği gelişmede yerel etkilerin rol oynamış olabileceği noktasından yola çıkarak, Hindistan'da insan fosili bulunmadığından, çok eskilere dayanan taş aletlerin insan benzeri türler tarafından da yapılmış olabileceği belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, ÖA

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