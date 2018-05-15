İlk dizel yasağı Hamburg'da başlıyor

Hamburg eski model dizel motorlu araçlara kent içindeki bazı yolları kapatan Almanya'nın ilk büyük şehri olacak. Hamburg eyalet senatosundan yapılan açıklamada, 2017 yılında kabul edilen geçiş yasağının iki güzergâhta uygulanacağı ve kararın Federal İdare Mahkemesi'nin konuyla ilgili karar gerekçesi incelenerek alındığı belirtildi. Yasak, Avrupa emisyon normlarına uymayan özel ve iş araçları için geçerli olacak. Yasak 31 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Norm dışı dizel motorlu araçlara kapatılan güzergâhlardan biri 580, diğeri ise bin 700 metre uzunluğunda. Yasaklı araçları uyarmak ve kullanabilecekleri varyantları göstermek için söz konusu caddelere 100'ün üzerinde levha asıldı.

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On binlerce araç etkilenecek

Federal İdare Mahkemesi şubat ayında Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri için açılan davalarda hava kirliliğinin önlenmesinde son çare olarak yüksek emisyonlu araçların trafikten men edilebileceğine hükmetmişti. Kararda yasağın orantılı olmasına motorlu araç kullananların zamanında yasaktan haberdar edilmesine önem verileceği de yer almaktaydı. Hamburg şehrin en işlek yollarının nisan ayından itibaren Avrupa emisyon normuna uymayan motorlu araçlara kapatılacağını duyurmuştu.

Federal motorlu araçlar dairesi kayıtlarına göre Hamburg'da ruhsat alan 264 bin 406 dizel motorlu araçtan 96 bin 356'sı ‘Euro 6' olarak adlandırılan en yüksek Avrupa emisyon standardına uyuyor. Daha düşük normlardaki otomobil ve kamyonlar adı geçen iki güzergâhı kullanamayacak. Hamburg'a kayıtlı 168 bin otomobil ile dışardan Hamburg'a gelen ve en emisyon standardı düşük olan her türlü dizel motorlu araç yasaklı yollara giremeyecek. Taksilerle, cankurtaranlar, kargo araçları ve çöp kamyonları uygulama kapsamına alınmadı.

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DW,dpa, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe