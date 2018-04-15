 İklim değişikliğini protesto için intihar eylemi | YAŞAM | DW | 15.04.2018
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YAŞAM

İklim değişikliğini protesto için intihar eylemi

ABD'nin tanınmış avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kullanımını protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtindeki bir parkta kendini ateşe verdi.

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Foto: arşiv

ABD'nin önde gelen LGBTİ hakları ve çevre hakları avukatlarından David Buckel (60), ekolojik yıkımı protesto etmek için New York’taki Brooklyn Prospect Park'ta kendini ateşe verdi.

Buckel'ın cesedinin biraz ilerisinde, bir alışveriş kartının üzerine yazılmış mesajı bulundu. New York Times gazetesinin haberine göre, mektubunda Buckel "protesto amacıyla kendisini öldürdüğünü" yazdı.

Buckel'ın mektupta "Kirlilik, hava, toprak, su ve iklime sızarak, gezegenimizi yok ediyor. Gezegendeki insanların çoğu fosil yakıtlarla sağlıksız hale gelen havayı soluyor ve bunun bir sonucu olarak erken ölüyor – benim fosil yakıtlarıyla gerçekleşen erken ölümüm de kendimize yaptıklarımızı yansıtıyor" ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Ölümünün bu konuda eyleme geçilmesine vesile olmasını istediğini belirten Buckel notunun son cümlelerinde  "Hayatta onurlu bir amaç, ölümde de onurlu bir amacı getirir" dedi.

Buckel, özellikle eşcinsel, lezbiyen ve trans bireylerin haklarıyla ilgili yaptığı hukuki çalışmalarla tanınıyordu. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışmıştı.
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dpa/NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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